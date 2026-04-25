Publicado em 25/04/2026 Ã s 08:09

Alterado em 25/04/2026 Ã s 19:37

Depois de mais de dez anos, Deva Premal & Miten voltam ao Brasil em 2026 com uma turnê que passará por cinco cidades. Os concertos acontecem no Rio de Janeiro (26 de abril, Vivo Rio), Porto Alegre (28 de abril, Salão de Atos da PUC), Curitiba (30 de abril, Teatro Positivo), Florianópolis (2 de maio, Stage Music Park) e São Paulo (5 de maio, Espaço Unimed). Os ingressos já estão à venda.



Com mais de 2 milhões de álbuns vendidos e uma trajetória que atravessa fronteiras, o duo é reverenciado por artistas e mestres como Cher, Tony Robbins e o Dalai Lama, além de um público global que encontra em suas apresentações um refúgio de paz e contemplação. Suas composições também integram trilhas sonoras de filmes, retiros espirituais e playlists de ioga e meditação em todo o mundo, ampliando ainda mais o alcance de sua influência.



“Nossos concertos são encontros de oração em forma de som”, afirmam Deva Premal e Miten. “Compartilhamos a experiência de uma comunidade em plena voz, cantando mantras sagrados e conectando-se profundamente ao coração”, complementam.



Juntos há mais de 35 anos, Deva Premal e Miten já se apresentaram em mais de 50 países. Seus concertos são conhecidos pela atmosfera de comunhão e pela fusão entre espiritualidade, arte e som — uma experiência transformadora que transcende o formato tradicional de espetáculo musical. Quem já viu, não esquece.

