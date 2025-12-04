Réveillon de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso

Publicado em 04/12/2025 às 16:13

Alterado em 04/12/2025 às 16:13

Por Ana Cristina Campos - O réveillon na Praia de Copacabana terá os shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Iza, DJ Alok , Belo e a escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Martnália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio.

No Palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados. O presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro(Riotur), Bernardo Fellows, disse que o segmento gospel cresce cada vez mais com shows lotados.

Só reafirma a necessidade que a cidade viu de oferecer uma festa para esse segmento em locais públicos.

Ao todo, serão mais de 70 atrações espalhadas em 13 palcos pela cidade.

A queima de fogos terá 12 minutos de duração e os fogos serão lançados a partir de 19 balsas no mar de Copacabana. Nos anos anteriores, eram 10 balsas. (com Agência Brasil)