PROGRAMA
Paula Morelenbaum, Moreno Veloso e Jaques Morelenbaum apresentam o show Só Caetano no Blue Note Rio
Por CADERNO B
[email protected]
Publicado em 13/10/2025 às 15:06
Alterado em 13/10/2025 às 15:08
Sexta-feira, às 20h e 22h30, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum e Moreno Veloso vão apresentar uma seleção de canções de Caetano Veloso no Blue Note.
O repertório abrange várias fases de sua carreira, com ênfase no início, destacando obras tropicalistas compostas no final dos anos 60. Paula e Jaques Morelenbaum são importantes artistas da música popular brasileira, que já passaram pela trajetória de outros grandes nomes da nossa música.
O show conta ainda com a presença de Moreno Veloso, que canta as músicas do pai, ora sozinho, ora em duo com Paula. E completando a formação do espetáculo, os músicos que integraram a banda de Caetano, Marcelo Costa (baterista) e Lula Galvão (violão) também participarão.
BLUE NOTE RIO
Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ