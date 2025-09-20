PROGRAMA
Espetáculo no Rio unirá Carnaval e teatro para homenagear Queen
Publicado em 20/09/2025 às 08:50
Alterado em 20/09/2025 às 08:50
O BloQueen, bloco carnavalesco que toca músicas da banda britânica Queen, comemorará os 50 anos de lançamento da icônica música "Bohemian Rhapsody" com um espetáculo que unirá Carnaval e teatro no Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro.
O espetáculo "Uma Rapsódia Boêmia", marcado para o dia 4 de outubro, não irá apenas recordar a canção do Queen, pois também celebrará os quatro anos do bloco.
"Nós já misturamos rock com Carnaval, e Bohemian Rhapsody é uma história completa, então por que não misturar também com teatro? Nós queremos contar essa história tão conhecida pelos fãs, mas de uma forma leve, que envolva o público na comemoração", diz Alessandra Libonatti, maestrina do BloQueen.
Através do Carnaval e do teatro, o público terá a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva, já que a apresentação cria uma atmosfera emocionante através das performances dos atores Andrews Minehah, Filipe Gimenez, Poliana Paiva e Rafael Tonassi.
Serviço: Uma Rapsódia Boêmia - 50 anos de Bohemian Rhapsody, 4 anos de BloQueen / Data: 04/10/2025 / Local: Solar de Botafogo / Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo, Rio de Janeiro / Abertura da casa: 19h / Horário do show: 20h / Ingressos / Inteira R$ 80 / Meia R$ 40 / Antecipado até 25/09, R$ 45 / Promocional R$ 40 (com código de desconto).