Morre Lito Sousa, influenciador e especialista em aviação, aos 59 anos

Lito Sousa, conhecido por seu trabalho como especialista em aviação e criador de conteúdos educativos no canal Aviões e Músicas, morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. A confirmação foi feita por sua esposa, Mila Seidl, nas redes sociais.

Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ter tornado público o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob em agosto deste ano. A internação já ocorria em caráter de cuidados paliativos.

O diagnóstico e a evolução da doença

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma enfermidade neurodegenerativa rara e grave, que afeta rapidamente funções motoras e cognitivas. Trata-se de uma condição priônica, sem cura ou tratamento específico, o que torna o acompanhamento médico voltado ao conforto e à qualidade de vida do paciente.

Segundo informações do Ministério da Saúde, quase 550 casos da doença foram registrados no Brasil entre 2005 e 2021. A evolução acelerada do quadro costuma exigir atenção contínua, especialmente quando há perda progressiva de autonomia e de capacidades neurológicas.

Quem era Lito Sousa

Naturalmente identificado com a aviação, Lito ganhou projeção ao produzir vídeos sobre segurança aérea, curiosidades e explicações técnicas de forma acessível ao público. Seu conteúdo ajudou a popularizar temas do setor e a aproximar os espectadores de assuntos geralmente restritos a especialistas.

Em publicação de despedida, Mila Seidl afirmou que o marido cumpriu sua missão e fez referência à trajetória de vida dele ao lado da família. A mensagem repercutiu entre seguidores e admiradores do trabalho do influenciador.