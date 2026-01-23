Por que Hollywood se apaixonou por Wagner Moura?

Publicado em 23/01/2026 às 09:34

Alterado em 23/01/2026 às 09:40

Nascido em Salvador, Bahia, em 1976, o ator Wagner Moura não só tem orgulhado o Brasil, como já é um queridinho de Hollywood. Na televisão ou no cinema, ele mostra sua enorme versatilidade, interpretando personagens dos mais diversos tipos. Seu talento o levou a vencer, em 2026, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama, por sua atuação em 'O Agente Secreto'.

O filme, dirigido pelo cineasta pernambucano Kléber Mendonça Filho, também foi agraciado com o prêmio. No caso, na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

Em 'O Agente Secreto', Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor que é obrigado a sair de São Paulo e voltar ao Recife, sua terra natal, para fugir de criminosos que o perseguem devido a um conflito por uma patente acadêmica. Lá, vê sua vida mudar, em plena ditatura militar.

Antes da estreia de 'O Agente Secreto', Wagner Moura brilhou como protagonista da série ‘Ladrões de Drogas’ da Apple TV+, lançada em 2025.

Na produção, ele é Manny Carvalho, personagem que divide o protagonismo com Ray Driscoll, vivido por Bryan Tyree Henry. A série é uma adaptação do livro de mesmo nome de Dennis Tafoya, publicado em 2009.

Na trama, Manny e Ray fingem ser agentes da DEA (sigla de Drug Enforcement Administration), a agência americana de repressão a entorpecentes. Entretanto, fazem isso para roubar pequenos traficantes no estado da Filadélfia e revender o que supostamente apreenderam.

Wagner Moura tem construído sua carreira internacional de forma sólida, com muita personalidade e convicções. Já foi até entrevistado no famoso programa estadunidense 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Wagner Moura já havia ganhado fama internacionalmente ao interpretar o 'Capitão Nascimento', nos filmes 'Tropa de Elite' 1 e 2, mas foi como Pablo Escobar, na série de sucesso 'Narcos', da Netflix, entre 2015 e 2017, que sua carreira internacional se consolidou.

Desde então, ele recebe convites para atuação constantemente, entretanto, revelou ter negado alguns, em entrevista ao podcast 'Você pode mudar o mundo!'.

"Depois de 'Tropa de Elite' (2008) e 'Narcos' (2015), recebi muito convite para trabalhar, muitas ofertas de trabalho em Hollywood. Sinceramente, eu rechaço quase todas", contou.

E explicou: "São coisas que não me interesso muito em fazer, ou porque reforçam o estereótipo do latino, ou porque não vão adicionar nada na vida."

Ao Programa Roda Viva, ele falou sobre o assunto: “Nós, latinos, somos o grupo mais sub-representado em Hollywood. No meu trabalho como ator e produtor, me vejo na obrigação de recusar qualquer personagem que ofereça o que eu vejo que é um olhar estereotipado sobre o nosso povo”. E finalizou: “Eu acho que nós temos que nos impor a fim de que sejamos representados como, verdadeiramente, somos".

Wagner Moura também atuou em ‘Wasp Network’ (2019), do cineasta francês Olivier Assayas, e protagonizou 'Sérgio' (2020), na Netflix, uma obra sobre o diplomata Sérgio Vieira de Mello.

Depois de chamar atenção dos diretores Anthony e Joe Russo, com sua atuação como o inesquecível Capitão Nascimento, em ‘Tropa de Elite’ (2007), Moura fez bonito, em 2022, na produção da Netflix, ‘Agente Oculto’.

'Agente Oculto' é protagonizado por Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans. Wagner é Laszlo Sosa, um personagem de índole duvidosa, que é procurado por Court Gentry. Para a atuação, o brasileiro passou por uma transformação dramática: perdeu quase 20kg.

O ano 2022 também foi marcado pela participação de Wagner Moura na série ‘Iluminadas’, da Apple TV. Na trama, que é baseada no best-seller homônimo da escritora sul-africana Lauren Beukes, ele é um dos protagonistas.

Em 'Iluminadas', Wagner Moura atuou ao lado da atriz estadunidense Elisabeth Moss. A série conta a história de Kirby, uma arquivista de um jornal que abandonou a carreira de jornalista após um episódio traumático.

Em fevereiro de 2024, foi a vez dele aparecer na série ‘Sr. & Sra. Smith’, no Prime Video. Um remake da produção de sucesso lançada quase duas décadas antes, e que, agora, tem Donald Glover e Maya Erskine nos papéis principais. (com Showbizz Daily International)