Gisele Bündchen presta homenagem a Valentino: 'Me fez sentir especial'

A supermodelo Gisele Bündchen prestou uma emocionante homenagem ao estilista italiano Valentino Garavani, falecido em Roma, aos 93 anos, na última segunda-feira (19).

Em publicação no Instagram nesta terça (20), a brasileira relembrou momentos marcantes de sua carreira ao lado de um dos maiores ícones da alta-costura do século 20 e revelou que o italiano a fez se "sentir especial".

"Valentino era um verdadeiro gênio, um artista de rara sensibilidade e graça. Sou incrivelmente grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, conhecê-lo e vivenciar sua gentileza e generosidade em primeira mão. Ele apoiou muito minha carreira e sempre me fez sentir especial", escreveu a modelo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gisele Bu?ndchen (@gisele)

Entre suas lembranças favoritas, Gisele destacou os ensaios para os desfiles de Valentino. "Normalmente, a gente tinha tempo para quatro trocas de look, mas ele às vezes me dava sete. E eu pensava: como vou conseguir? E mesmo toda atrapalhada de trocar tão rápido, quase não dando conta e voltando para a passarela sem fôlego todas as vezes, eu só queria fazer acontecer por ele, porque ele ficava tão feliz em me ver usando aqueles looks", relatou.

A supermodelo descreveu ainda um gesto que considera inesquecível: "No final, ele segurava minha mão e me levava com ele para a volta final na passarela. Era tão doce sentir que ele queria que eu estivesse ali, ao lado dele. Nunca vou esquecer".

"Adeus, Valentino. Obrigada pela beleza que você trouxe ao mundo e pelo carinho que você espalhou. Você vai fazer muita falta", completou Gisele.

Valentino morreu "em paz em sua residência, em Roma, cercado pelo amor de seus entes queridos", no dia 19 de janeiro. Seu velório ocorrerá na Piazza Mignanelli, na capital italiana, na próxima quarta (21) e quinta-feira (22).

Já o funeral será realizado na sexta-feira (23), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, localizada na Piazza della Repubblica. (com Ansa)