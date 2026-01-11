Vídeo de Lula 'no shape' incendeia redes sociais

Imagens do presidente sem camisa em uma praia vêm rendendo memes e comparações com o físico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que dizia ter "histórico de atleta

Lula e Janja passaram as festas de fim de ano no Rio de Janeiro Fotos: reprodução/Instagram

Por Ivan Longo - Um vídeo publicado neste sábado (10) pela primeira-dama Janta Lula da Silva em seu perfil no Instagram vem levando usuários das redes sociais à loucura. As imagens que viralizaram, mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma praia, sem camisa, com um físico invejável para uma pessoa de 80 anos.

O registro foi feito na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. “Relembrando os dias em que recarregamos as energias na Restinga da Marambaia, esse lugar tão especial do nosso Rio de Janeiro. Entramos em 2026 com toda a força, e temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país!”, escreveu Janja na legenda da publicação.

Caminhando apenas de sunga e boné, Lula destaca o encontro de ondulações vindo de direções opostas no mar e prega “o fim do preconceito entre esquerda e direita”.

“Essa é uma demonstração extraordinária até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar”, diz o presidente.





O que chamou atenção dos internautas nas imagens, contudo, foi o “shape” malhado de Lula. As imagens viralizaram, viraram memes e motivos de comparação com o físico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que dizia ter “histórico de atleta”.

Veja parte da repercussão:

O comentário é todo seu pic.twitter.com/PRBlCkbYE7 — Alexandre Toledo ???? (@xandeobsessor) January 10, 2026





Meta para 2026: Ter o shape do Lula pic.twitter.com/ErQPy9ZzSc — Gustavo Veloso (@g_vgouvea) January 10, 2026

