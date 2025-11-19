Dua Lipa totalmente integrada ao 'life style' carioca

Publicado em 19/11/2025 às 20:27

Alterado em 19/11/2025 às 20:29

A cantora inglesa Dua Lipa, que está no Brasil para fazer uma série de shows, foi vista nesta quarta (19) totalmente integrada à paisagem de Ipanema (Posto 8). No quiosque LOST IN RIO, point de chiques e bacanas, comeu, bebericou e sorriu lindamente na companhia de amigos, admirando o belo visual.

E você pensa que acabou? Que nada! Ainda nesta quarta, a gata vai ao Maracanã assistir ao Fla-Flu, onde ficará no camarote do tricolor das Laranjeiras.

Se a estrela vai voltar pro Carnaval, não se sabe. Mas a julgar pela animação, é bem capaz de regressar para sair na Portela.

