Filme colombiano vence principal prêmio da Mostra de SP

O filme colombiano Cinco Anos, Quatro Meses foi escolhido pelo júri como a melhor ficção da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A produção conta a história de Martha, uma mulher que perdeu o rastro do filho durante o conflito armado colombiano, e se destacou entre os títulos mais votados da edição.

A decisão foi tomada pelo júri formado por Ali Asgari, Boots Riley, César Augusto Acevedo e Laís Bodanzky. Os vencedores foram anunciados na cerimônia de encerramento, realizada na noite de quinta-feira (29), no Teatro Cultura Artística.

Premiados de outras categorias

Entre os demais destaques, O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi e Èlia Gasull Balada, venceu como melhor documentário, enquanto Chicas Tristes, de Fernanda Tovar, recebeu o prêmio de melhor direção. O documentário também foi reconhecido pelo público como melhor documentário internacional.

O público escolheu ainda Fernanda como melhor documentário brasileiro e premiou Feito Pipa e 100 Dias como melhores longas de ficção brasileiros. Já o prêmio de melhor filme de ficção internacional ficou com O Sentido da Vida, de Rysuke Hamaguchi.

Festival celebrou 50 anos com grande programação

Na edição comemorativa, a Mostra exibiu 394 títulos de mais de 90 países em 57 salas de cinema e espaços culturais espalhados por São Paulo. Além dos prêmios do júri e do público, também foram divulgados os vencedores escolhidos pela crítica e de categorias como Brada, Netflix, Projeto Paradiso e Prisma Queer.

Entre os prêmios especiais, o evento homenageou Marco Bechis com o Prêmio Humanidade, além de James Gray, Paulo Branco e S.S. Rajamouli com o Prêmio Leon Cakoff. A lista completa reforça a diversidade da seleção e o alcance internacional do festival. (com informações de Elaine Patricia Cruz, da Agência Brasilda Agência Brasil)