Laura Cardoso e Glória Menezes são as homenageadas na 8ª edição do FestCine Pedra Azul

Festival será realizado nos dias 25 e 26 de setembro, nas Montanhas Capixabas, e reunirá 34 realizadores do Brasil, Estados Unidos e México

Publicado em 22/09/2026 às 21:10

O 8º FestCine Pedra Azul – Festival Internacional de Cinema será realizado nos dias 25 e 26 de setembro de 2026, no Hotel Vista Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins (ES). Nesta edição, o evento prestará uma homenagem especial a Glória Menezes e Laura Cardoso, duas grandes atrizes que deixaram um importante legado para a dramaturgia e a cultura brasileira.



A homenagem celebrará a trajetória das duas artistas e suas contribuições para a televisão, o cinema e o teatro. Com carreiras que atravessaram décadas e marcaram diferentes gerações, Glória Menezes e Laura Cardoso passam a integrar a história de homenagens do FestCine Pedra Azul a grandes nomes da cultura nacional.



A oitava edição também terá forte presença de realizadores. Ao todo, 34 profissionais do cinema, de diversos estados brasileiros e também dos Estados Unidos e México, estarão em Pedra Azul para acompanhar as exibições e participar do encontro.









Hotel Vista Azul, de Pedra Azul, sediará, mais uma vez, o festival Foto: divulgação





O alcance internacional do festival também se reflete nas inscrições: a edição de 2026 recebeu produções de 98 países, além de inscrições provenientes de todos os estados brasileiros. A programação reúne curtas-metragens, longas-metragens, documentários e animações, com obras brasileiras e internacionais.



CINEMA, EDUCAÇÃO E TURISMO

Além das exibições, o FestCine Pedra Azul mantém uma de suas principais iniciativas sociais, o Projeto Escola, realizado desde a primeira edição, para aproximar estudantes da região ao universo cinematográfico, promovendo sessões e atividades voltadas à formação de público e à democratização do acesso à cultura.



Ao longo de sua trajetória, a iniciativa já recebeu estudantes de municípios como Vitória, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.



Realizado em um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, o festival também contribui para a movimentação da economia criativa e da cadeia turística das Montanhas Capixabas, envolvendo hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços.









A bucólica região de Pedra Azul, nas montanhas capixabas Foto: Marcoz Gomez





TROFÉU ROTA DO LAGARTO

O festival será encerrado na noite de 26 de setembro, com a cerimônia de premiação e a entrega do tradicional Troféu Rota do Lagarto aos vencedores das diferentes categorias.



A noite de encerramento contará ainda com coquetel de confraternização e pocket show do cantor Douglas Lopes, reunindo realizadores, artistas, convidados e profissionais do audiovisual.



Em sua oitava edição, o FestCine Pedra Azul reafirma sua proposta de transformar as montanhas capixabas em um espaço de encontro entre cinema, cultura, educação e turismo, aproximando novos talentos, profissionais consagrados e produções de diferentes partes do mundo.



SERVIÇO

8º FestCine Pedra Azul – Festival Internacional de Cinema

Datas: 25 e 26 de setembro de 2026

Local: Hotel Vista Azul – Pedra Azul, Domingos Martins/ES

Premiação: Troféu Rota do Lagarto

Realização: FestCine Pedra Azul