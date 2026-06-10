Gravado em Teresópolis, 'Do lado de dentro' mira os maiores festivais do mundo

...

Publicado em 10/06/2026 às 09:57

Alterado em 10/06/2026 às 09:57

'Do lado de dentro' - Curta-metragem que reforça a assinatura autoral do diretor Marcoz Gomez Foto: divulgação

O curta-metragem “Do lado de dentro”, escrito e dirigido por Marcoz Gomez, inicia sua trajetória mirando a rota dos grandes festivais nacionais e internacionais de cinema. Gravado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o filme aposta em uma narrativa intimista, marcada por tensão emocional, silêncios e relações atravessadas por desejo, mistério e convivência.



Produzido pela Tower Filmes, Duda Andrade e Alex Reis, o curta reúne no elenco Duda Andrade, Enzo Ciolini e Cleiton Morais. A história acompanha Luli, uma professora de francês casada com Afonso, um corretor de imóveis de luxo que vive um momento profissional difícil. Após a morte da madrasta de Afonso, ele se vê diante da necessidade de abrigar Léo, seu irmão por parte de pai que não tem onde ficar.





A atriz Duda Andrade protagoniza 'Do lado de dentro', curta denso e sensível Foto: divulgação

Arredio e misterioso, Léo chega provocando uma mudança silenciosa na rotina da casa. Afonso com dificuldade, convence Luli a dar aulas de francês ao cunhado, a aproximação entre os dois começa a revelar uma inesperada sinergia, capaz de alterar os limites emocionais da casa.



Com atmosfera densa e abordagem sensível, “Do lado de dentro” reforça a assinatura autoral de Marcoz Gomez, cineasta que vem construindo uma filmografia voltada para os conflitos humanos, as relações afetivas e as zonas invisíveis entre o desejo, a culpa e o silêncio.



A expectativa da produção é que o curta percorra importantes festivais no Brasil e no exterior, ampliando a presença do cinema independente brasileiro em vitrines internacionais.

