'O Agente Secreto' e Wagner Moura recebem 4 indicações ao Oscar

Cerimônia que premia os melhores do cinema será realizada em 15 de março

Publicado em 22/01/2026 às 11:11

Alterado em 22/01/2026 às 11:51

"O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Oscar 2026 para disputar quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, com Wagner Moura.

O anúncio foi feito pela Academia de Cinema de Hollywood, nesta quinta-feira (22), durante cerimônia apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman, em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Na briga pelo Oscar de melhor escalação de elenco, o filme brasileiro disputará contra "Pecadores", "Hamnet", "Marty Supreme" e "Uma Batalha Após a Outra".

Já na categoria melhor filme internacional, "O Agente Secreto" lutará contra outros quatro obras: "Valor Sentimental" (Noruega), "Foi Apenas um Acidente" (França), "Sirat" (Espanha) e "The Voice of the Hind Rajab" (Tunísia).

Moura, por sua vez, fez história ao ser indicado ao prêmio de melhor ator no Oscar e lutará pela estatueta contra Timothée Chalamet (Marty Supreme); Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra); Michael B. Jordan (Pecadores); e Ethan Hawke (Sonhos de Trem).

Na principal categoria, a de melhor filme, o longa de Mendonça concorrerá ao prêmio contra "Uma Batalha Após a Outra"; "Hamnet"; "Pecadores"; "Marty Supreme"; "Frankenstein"; "Valor Sentimental"; "Sonhos de Trem"; "Bugonia"; e "F1: O Filme".

"O Agente Secreto" narra a história do professor universitário Marcelo (Wagner Moura), que retorna à sua cidade natal após anos sendo perseguido por matadores de aluguel em São Paulo.

O longa é ambientado no Recife, durante a ditadura militar, na esteira do sucesso de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2025.

As indicações marcam o sucesso da obra, que venceu dois prêmios no Globo de Ouro: melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em filme de drama, com Moura.

O filme igualou as indicações de "Cidade de Deus", que também recebeu quatro indicações em 2004, mas não levou nenhum prêmio. À época, o filme foi indicado em Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Fotografia.

A cerimônia que premia os melhores do cinema será realizada em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Repetindo o que ocorreu em 2025, a 98ª edição da premiação terá novamente o comediante Conan O'Brien como apresentador. (com Ansa)