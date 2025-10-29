Festival leva melhor do cinema brasileiro a Milão

'Agenda Brasil' quer aproveitar redescoberta do país na Itália

Publicado em 29/10/2025 às 12:33

A cidade de Milão recebe a partir desta quinta-feira (30) a 12ª edição do Festival Agenda Brasil, que reúne na capital econômica da Itália o melhor da produção cinematográfica do país sul-americano, na esteira da redescoberta da sétima arte brasileira em função de sucessos como "Ainda estou aqui".



Em cartaz até 6 de novembro no Anteo Palazzo del Cinema, em pleno centro de Milão, o evento tem na programação nove filmes de ficção e cinco documentários que compõem um panorama do cinema contemporâneo do Brasil e abordam temas universais, embora marcados por uma forte identidade nacional.



Várias exibições também serão acompanhadas por debates com diretores e protagonistas das produções, e ainda estão previstas diversas atividades paralelas, como passeios guiados, workshop de dança e concertos musicais.



"O cinema brasileiro finalmente começa a ter um reconhecimento maior e mais contínuo do público internacional, e essa é nossa missão", disse à Ansa Regina Nadaes Marques, diretora da Associação Vagaluna, que realiza o evento.



Com o lema "Brasil presente!", o festival busca refletir a reinserção da maior nação do Hemisfério Sul no cenário internacional após "anos difíceis", segundo Marques, e apresenta uma filmografia que abrange de norte a sul do país e vários de seus biomas.



"Agreste", de Sérgio Roizenblit, por exemplo, narra uma história de amor proibido em meio à escassez hídrica no Nordeste; já "Enquanto o céu não me espera", de Christiane Garcia, aborda os impactos de inundações impulsionadas pela crise climática em uma família de agricultores na Amazônia.



Como de hábito, o festival também confere atenção especial à música, incluindo um documentário de Alessandra Dorgan sobre Luiz Melodia e outro de Lucas Weglinski sobre Léa Freire, a "Villa-Lobos contemporânea".



Já a abertura, em 30 de outubro, caberá ao longa "Vitória", de Andrucha Waddington e Breno Silveira e estrelado por Fernanda Montenegro. (com Ansa)