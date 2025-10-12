ºC   ºC
Domingo, 12 de Outubro de 2025

CINEMA

Por nossa causa

Por NILZA REZENDE

Publicado em 12/10/2025 às 14:07

Alterado em 12/10/2025 às 14:56

Cena de 'Por nossa causa' Foto: reprodução

O novo filme do diretor Sérgio Rezende estreou no Festival do Rio - Shopping da Gávea.

“Por nossa causa” é um filme intimista, delicado e sensível sobre os nossos destinos, individuais e coletivos. O Brasil continua a ser o tema do cinema de Sérgio, só que agora, acho eu, metaforicamente falando, ele se detém sobre a árvore e não sobre a floresta. Faz um filme lindo, precioso. Feito de palavras, mas sobretudo de silêncios. Do dito e do não dito. Do que fazemos e do que deixamos de fazer. Luzes e sombras. Não à toa o filme foi filmado em pb.

“Por nossa causa” parece voltar à essência do cinema. Duas grandes atrizes, diálogos precisos, cenário esplendoroso e um diretor cheio de referências e sensibilidade.

Pérola.

 

FICHA TÉCNICA

Direção e Roteiro:
SERGIO REZENDE

Produtora:
MORENA FILMES

Produção:
DAVID MEYER

Fotografia:
NONATO ESTRELA

Montagem:
SERGIO REZENDE
GLAUBER ONOFRE

Direção de Arte:
MARCOS FLAKSMAN

Figurino:
KIKA LOPES

Edição de Som:
BERNARDO UZEDA

Direção de Som:
HERON ALENCAR

Música:
SERGIO REZENDE

Elenco:
DENISE WEINBERG
LARISSA NUNES
ROMEU EVARISTO

