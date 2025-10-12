CINEMA
Por nossa causa
Por NILZA REZENDE
Publicado em 12/10/2025 às 14:07
Alterado em 12/10/2025 às 14:56
O novo filme do diretor Sérgio Rezende estreou no Festival do Rio - Shopping da Gávea.
“Por nossa causa” é um filme intimista, delicado e sensível sobre os nossos destinos, individuais e coletivos. O Brasil continua a ser o tema do cinema de Sérgio, só que agora, acho eu, metaforicamente falando, ele se detém sobre a árvore e não sobre a floresta. Faz um filme lindo, precioso. Feito de palavras, mas sobretudo de silêncios. Do dito e do não dito. Do que fazemos e do que deixamos de fazer. Luzes e sombras. Não à toa o filme foi filmado em pb.
“Por nossa causa” parece voltar à essência do cinema. Duas grandes atrizes, diálogos precisos, cenário esplendoroso e um diretor cheio de referências e sensibilidade.
Pérola.
FICHA TÉCNICA
Direção e Roteiro:
SERGIO REZENDE
Produtora:
MORENA FILMES
Produção:
DAVID MEYER
Fotografia:
NONATO ESTRELA
Montagem:
SERGIO REZENDE
GLAUBER ONOFRE
Direção de Arte:
MARCOS FLAKSMAN
Figurino:
KIKA LOPES
Edição de Som:
BERNARDO UZEDA
Direção de Som:
HERON ALENCAR
Música:
SERGIO REZENDE
Elenco:
DENISE WEINBERG
LARISSA NUNES
ROMEU EVARISTO