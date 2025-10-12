Publicado em 12/10/2025 às 14:07

Alterado em 12/10/2025 às 14:56

O novo filme do diretor Sérgio Rezende estreou no Festival do Rio - Shopping da Gávea.

“Por nossa causa” é um filme intimista, delicado e sensível sobre os nossos destinos, individuais e coletivos. O Brasil continua a ser o tema do cinema de Sérgio, só que agora, acho eu, metaforicamente falando, ele se detém sobre a árvore e não sobre a floresta. Faz um filme lindo, precioso. Feito de palavras, mas sobretudo de silêncios. Do dito e do não dito. Do que fazemos e do que deixamos de fazer. Luzes e sombras. Não à toa o filme foi filmado em pb.

“Por nossa causa” parece voltar à essência do cinema. Duas grandes atrizes, diálogos precisos, cenário esplendoroso e um diretor cheio de referências e sensibilidade.

Pérola.

FICHA TÉCNICA

Direção e Roteiro:

SERGIO REZENDE



Produtora:

MORENA FILMES



Produção:

DAVID MEYER



Fotografia:

NONATO ESTRELA



Montagem:

SERGIO REZENDE

GLAUBER ONOFRE

Direção de Arte:

MARCOS FLAKSMAN

Figurino:

KIKA LOPES



Edição de Som:

BERNARDO UZEDA



Direção de Som:

HERON ALENCAR



Música:

SERGIO REZENDE



Elenco:

DENISE WEINBERG

LARISSA NUNES

ROMEU EVARISTO