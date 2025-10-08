Quatro dias de arte e emoção marcam o encerramento do 7º FestCine Pedra Azul

Publicado em 08/10/2025 às 17:24

Alterado em 08/10/2025 às 17:25

Durante quatro dias de imersão cultural, o 7º FestCine Pedra Azul transformou as montanhas capixabas em um grande palco de celebrações do cinema e das artes. A programação – que foi dividida entre Hotel Vista Azul e Aroso Paço Hotel - reuniu exibições de filmes, palestras, oficina de cinema e homenagens que emocionaram o público e reforçaram o papel do festival como um dos principais eventos culturais do Espírito Santo.

Na quinta-feira, o ator Vinícius de Oliveira, eternizado em Central do Brasil, foi celebrado com a entrega do troféu Rota do Lagarto e emocionou o público com uma noite que trouxe mensagens especiais de Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele e do cineasta Walter Salles. O festival ainda prestou tributo ao professor e escritor João Candido Portinari, que enviou um vídeo de agradecimento e uma gravura entregue a Aurea Aroso, representante da Sociedade Amigos de Pedreiras, instituição apoiada pelo Instituto Jutta Batista.



Alex Reis, Marcoz Gomez e Patrícia Secco: os sócios e produtores do FestCine Pedra Azul na noite de premiação Foto: Thaís Tomazelli

Um dos momentos mais marcantes, no entanto, aconteceu na sexta-feira, quando o ator Jackson Antunes recebeu o Troféu Rota do Lagarto em uma noite de pura emoção no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel. A homenagem contou com a presença da esposa e do filho do artista e ganhou contornos ainda mais especiais quando a designer de joias Ivana Izoton lhe presenteou com um colar em ouro branco e diamante negro, gravado com a frase “A gente só segue adiante quando leva um bom motivo”, da canção Lira, de ZéVitor, filho de Jackson.

Depoimentos em vídeo de amigos e colegas de profissão, como Marcos Palmeira e José Loreto, completaram a celebração, ressaltando a genialidade e a sensibilidade de Antunes como ator e músico.

O “after” aconteceu no Ronchi Pub, com show especial de Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho. O termômetro marcava 6 graus de temperatura, mas o que se viu foi o público “fervendo” e cantando todos os sucessos em frente ao palco, incluindo a atriz Paloma Bernardi, que veio prestigiar o FestCine deste ano.



O sábado coroou a programação com a premiação dos melhores filmes e uma noite repleta

de atrações. No intervalo entre uma entrega e outra, o público se divertiu com o stand-up dos humoristas

Marcelo Smigol e Chiara Pascotini, e um pocket show de Rodrigo Santos, que viveu um momento especial ao cantar ao lado de Jackson Antunes e de seu filho ZéVitor. A celebração se estendeu em baile black tie, encerrado com um brinde dos organizadores Marcoz Gomez, Alex Reis e Patricia Secco.