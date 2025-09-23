Tudo azul em Pedra Azul

Cidade das montanhas capixabas sedia festival de cinema a partir dessa quarta-feira

Publicado em 23/09/2025 às 13:47

Alterado em 23/09/2025 às 13:47

Guardadas as devidas proporções, o impacto visual que o visitante da cidade do Rio de Janeiro tem ao ver pela primeira vez a pedra do Pão de Açúcar é o mesmo sentido pelos que chegam a Pedra Azul, região das montanhas capixabas que recebe o mesmo nome da formação rochosa marcada por uma coloração azulada que intriga turistas e moradores e que desperta interesse e estudos de geólogos, geógrafos e ambientalistas.



A formação geológica de todo o Espírito Santo é a mesma do estado do Rio de Janeiro. Consequência natural que deu segmento topográfico onde predominam elevações gigantescas que se estendem e se espalham por grande parte do estado, mas, no entanto, só a do pico da Pedra Azul possui, como "marca registrada”, essa tonalidade de destaque causada pela presença de líquens e algas na superfície da rocha, que refletem a luz em tons de azul e que, dependendo do dia e da hora, muda para os esverdeados e até dourados.



A idade geológica de Pedra Azul é de mais ou menos 500 milhões de anos. Sua altitude é de 1.800 metros acima do nível do mar e o paredão da rocha ultrapassa os 500 metros, sendo um dos maiores blocos de granito expostos do país. Colada à rocha, causada pela erosão ativa de milhares de anos, nota-se uma outra, em forma de lagarto, que chama a atenção de turistas, curiosos e moradores.



Com sua natureza deslumbrante, protegida, principalmente, pelas reservas ambientais administradas pelo estado do Espírito Santo e pelo Governo Federal, todo o meio-ambiente recebe um escudo protetor ainda maior do Parque Estadual da Pedra Azul. E como a região está localizada nas montanhas, a temperatura, em média, entre o outono e o inverno, chega aos 5º durante as noites e madrugadas.



Pedra Azul fica a 90 km da capital do Espírito Santo, Vitória, e pertence ao município de Domingos Martins, sendo marcada pela forte cultura italiana trazida pelos imigrantes a partir do século XVIII. A região, porém, não desperta interesse de turistas e visitantes apenas por causa do seu clima de montanha, por sua natureza abundante, e, claro, pela gigante pedra azulada. No meio de toda essa beleza natural preservada e rica há um importante e sólido crescimento da rede hoteleira, bares e restaurantes de extrema qualidade e um crescente e variado comércio, além de uma vasta agricultura de grande e médio porte, como a do café e o cultivo de plantação de morangos.



Victor Coelho, secretário de turismo do governo do Espírito Santo, em depoimento ao Jornal do Brasil, destacou:

"Pedra Azul é um dos destinos mais consolidados do Espírito Santo, fruto de muito trabalho do poder público, que melhorou as infraestruturas turísticas, mas principalmente de investidores privados que acreditaram no potencial da região. O clima de montanha, a excelente gastronomia e as diversas atividades de lazer hoje existentes atraem cada vez mais novos visitantes e a tendência é crescer, pois a procura de turistas de fora do estado por novos destinos tem aumentado muito."



Victor acrescentou que o governo do estado planeja a construção de um aeroporto regional, que ficaria na localidade de Alto Caxixe, muito próximo a Pedra Azul e que beneficiaria todos os municípios do entorno.

Festival de cinema se consolida

Indo para a sua sétima edição, o Festcine Pedra Azul já virou parte importante e estratégica na agenda turística e cultural da região. Criado em 2018 pelo cineasta e produtor Marcoz Gomez, tendo como sócios o ator Alex Reis e a artista plástica Patrícia Secco, o festival de cinema recebe e premia inscritos do cinema nacional e internacional. Marcoz lembra que "mesmo durante o longo e complicado período de pandemia, o FestCine Pedra Azul se manteve ativo, forte e intacto, transformando-se em um grande aliado para o crescimento turístico e cultural de toda a comunidade e arredores, recebendo parcerias importantes da indústria e do comércio da região e de outros municípios".





O grande ator Jackson Antunes será homenageado com o Troféu Rota do Lagarto Foto: divulgação

Nesta edição, entre longas e curta metragens, animações e documentários, o FestCine Pedra Azul recebeu mais de 1.500 inscrições, vindas do Brasil e de outros 97 países. E, durante o festival, que vai do dia 24 ao dia 27 de setembro, além de exibições de obras selecionadas que concorrem às premiações, acontecerão palestras, workshops e shows do cantor e baixista, ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos, acompanhado de sua banda.



Vários artistas e personalidades da cena cultural que confirmaram presença no festival, que irá homenagear o filme “Central do Brasil” e o ator Jackson Antunes. Além disso, uma gravura do mestre Cândido Portinari, doada à coordenação e direção do festival pelo seu filho, João Candido Portinari, será leiloada e o valor arrecadado entregue a uma instituição filantrópica da região de Pedra Azul.

Programação FestCine Pedra Azul:

24 a 27 de setembro de 2025

24 de setembro (quarta-feira)

Hotel Vista Azul

0h – Auditório Eliezer Batista: Mostra de Filmes Selecionados – Documentários

18h – Encerramento da Mostra de Documentários.

25 de setembro (quinta-feira)

Hotel Vista Azul

10h – Auditório Eliezer Batista: Abertura Oficial do Festival com o “Projeto Escola” Sessão especial para alunos do ensino fundamental com Palestra Sicoob.

11h – Auditório Eliezer Batista: Filmes selecionados - Animação.

13h – Auditório Erling Lorentzen: Oficina de Cinema com Roney Villela, Vanessa Lynx e Roberto Birindelli

17h – Encerramento da Mostra de Animação.

Aroso Paço Hotel

20h – Salão Nobre: Homenagem ao filme “Central do Brasil”

Apresentação: Priscila Reis e Enzo Ciolini

Presença do ator Vinícius de Oliveira, recebendo o troféu Rota do Lagarto

Coquetel de celebração

26 de setembro (sexta-feira)

Hotel Vista Azul

10h – Auditório Eliezer Batista: Mostra de Filmes Selecionados – Curtas-metragens.

17:30h – Encerramento da Mostra de curtas-metragens.



Aroso Paço Hotel

10h30 - Coletiva de imprensa

20h – Salão Nobre: Homenagem ao ator Jackson Antunes. Entrega do troféu Rota do Lagarto.



Apresentação: Priscila Reis e Enzo Ciolini



Coquetel de celebração

Ronchi Pub

22h – Show exclusivo com o músico Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho)

Ronchi Pub

27 de setembro (sábado)



Hotel Vista Azul

9h – 17:30h Auditório Eliezer Batista: Mostra de Filmes Selecionados – Longas-metragens



15h - Auditório Erling Lorentzen: Palestra “Música, Dependência Química e Superação” com o cantor e compositor Rodrigo Santos (Barão Vermelho)



15:40h - Auditório Erling Lorentzen: Palestra “Mudanças do Clima e Sustentabilidade: E eu com isso?” com o economista ambiental Sergio Margulis.



16:20h - Auditório Erling Lorentzen: Palestra com o psicanalista Manoel Tomaz.



17:30h – Encerramento da Mostra Longa-metragem.



Aroso Paço Hotel

20h – Salão Nobre: Premiação Oficial do Festival



Apresentação: Priscila Reis e Enzo Ciolini



Entrega dos troféus Rota do Lagarto aos vencedores



Homenagem ao professor e escritor João Candido Portinari



Pocket show com Rodrigo Santos



Stand-up com Chiara Pascotini e Marcelo Smigol



Coquetel de celebração



23h – Encerramento Oficial do 7º FestCine Pedra Azul.