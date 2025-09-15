'O Agente Secreto' representará Brasil em busca de vaga no Oscar

Filme estrelado por Wagner Moura se passa na época da ditadura

Publicado em 15/09/2025 às 12:09

Alterado em 15/09/2025 às 17:16

O longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026, na categoria de "Melhor Filme Internacional", vencida neste ano por "Ainda Estou Aqui".

O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta segunda-feira (15). "É uma resposta para esse Brasil que acaba de ter um 11 de setembro com decisões do nosso judiciário, que finalmente se impõe, com um Brasil mais justo", declarou Sara Silveira, presidente da comissão.

A escolha do filme não garante a indicação à premiação. Desta forma, a obra de Mendonça Filho ainda precisará disputar com filmes de outros países em busca de uma vaga na lista final de cinco indicados.

"O Agente Secreto" é ambientado nos anos 1970 e narra a história de um professor universitário, interpretado pelo ator Wagner Moura, que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que corre em plena ditadura militar.

A produção foi aplaudida por nove minutos em sua estreia no Festival de Cannes e faturou os prêmios de melhor ator e melhor diretor.

A cerimônia do Oscar está marcada para ocorrer no dia 15 de março de 2026. Já a primeira pré-seleção será revelada no dia 16 de dezembro de 2025, enquanto que a lista final de indicados será divulgada em 22 de janeiro de 2026.