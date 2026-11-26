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Publicado em 26/11/2026 às 12:59

Em abril, quando estive em Paris e visitei uma exposição dedicada a Henri Matisse no Grand Palais, escrevi um pouco sobre o maravilhoso pintor aqui para a coluna. E, durante o início desta semana, folheando um livro de arte, me deparei com algumas de suas incríveis obras e resolvi dedicar alguns comentários sobre elas revisitando, para os leitores, o grande artista francês.

Já vi muitos trabalhos de Henri Matisse na Europa e nos Estados Unidos. E, quando penso nele, é sempre a mesma frase que me vem à cabeça: Matisse pinta poesias. Uma janela aberta, um rosto, cinco pessoas de mãos dadas. Ele parte de coisas que conhecemos tão bem e, com a cor, faz com que a gente as veja como se fosse a primeira vez.





Mulher com Chapéu - 1905 Foto: Reprodução

Em Janela aberta, Collioure, de 1905, há vasos no parapeito e barcos ao longe. Mas o que me faz demorar diante dessa pintura é o rosa que aparece na água. Basta olhar para ele para sentir que a luz tomou conta de tudo, do porto lá fora às paredes do quarto. Como pintora, fico pensando na liberdade desse gesto. Quantas vezes a gente procura o azul para pintar o mar quando é justamente um rosa que pode dizer o que estamos sentindo?

Essa liberdade está também em Mulher com chapéu, retrato de Amélie, sua mulher. O verde atravessa o rosto, e as pinceladas ficam ali, à vista. Em 1905, essa maneira de pintar causou escândalo e marcou o fauvismo, movimento do qual Matisse foi um dos protagonistas. Hoje, o que me encanta é a intimidade que ele consegue preservar em meio a tanta ousadia. O rosto de Amélie continua ali, com seu olhar, enquanto as cores parecem seguir uma vida própria.



A Dança - 1909 Foto: Reprodução







A Piscina - 1952 Foto: Reprodução

Em A dança , de 1909, cinco figuras fazem uma roda. Gosto de olhar para as duas mãos que quase se tocam. É naquele pequeno intervalo que, para mim, a pintura ganha movimento. A gente quase estende a mão junto, querendo fechar a roda. E pensar que Matisse precisou de tão pouco para fazer uma tela tão grande dançar.



Também me comove pensar que, já na velhice, ele continuou a inventar. Em A piscina, de 1952, recortou figuras azuis de nadadores e mergulhadores que se espalhavam pelas paredes da sala. Talvez por trabalhar tanto com as mãos, entre a pintura, o bordado e a lã, eu tenha um carinho especial por essa imagem de Matisse com a tesoura. Consigo imaginar o prazer de ver um pedaço de papel ganhar a curva de um corpo que mergulha. E lá está ele, mais uma vez, pintando uma poesia. Dessa vez, com uma tesoura na mão.



Janela Aberta - 1905 Foto: Reprodução



