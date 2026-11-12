Pekka Halonen: o pintor das estações

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Publicado em 12/11/2026 às 12:42

Alterado em 12/11/2026 às 12:43

Foi uma pintura de água que me fez parar diante da obra de um artista conhecido como o “pintor da neve”. Na exposição The Call of Finland, no Museu Ordrupgaard, na Dinamarca, fotografei uma tela em que a correnteza se abre ao encontrar as pedras. As pinceladas claras acompanham o caminho da espuma. Enquanto olhava, pensei nas ondas que venho pintando na minha Série Mar e em como um pouco de branco, colocado no lugar certo, pode mudar a velocidade de uma pintura.







Como fonte de inspiração, Pekka acompanhava de perto as mudanças de estação Foto: Patricia Secco





Pekka Halonen (1865–1933) cresceu em Lapinlahti, no leste da Finlândia, filho de um agricultor. Em Paris, onde estudou pintura, o encontro com Paul Gauguin foi importante para a formação de sua linguagem. De volta à Finlândia, instalou-se às margens do lago Tuusula com a mulher, Maija, e os oito filhos. Ali, pintava ao ar livre e acompanhava de perto as mudanças de estação. Florestas, lagos e cenas da vida rural ganharam lugar em sua obra num momento em que o país caminhava para a independência.



Em uma das telas que fotografei, troncos finos atravessam a paisagem e deixam entrever, ao fundo, uma faixa azul. Em primeiro plano, o chão alaranjado quase toma conta do quadro. Em outra, a neve se acumula sobre os galhos e ganha sombras azuis e lilases. Gostei de demorar o olhar nessas sombras. De perto, um pouco de rosa aquece a neve, e o azul se alonga pelo chão, acompanhando suas ondulações.



Entre as paisagens, encontrei também um autorretrato da década de 1890. Halonen nos encara com a paleta numa mão e o pincel na outra. Há algo de muito vivo nos dedos, feitos com pinceladas soltas. Fiquei com a impressão de que ele havia interrompido o trabalho por um instante e logo voltaria à tela.







Paisagens nevadas sempre presentes nas obras de Pekka Halonen Foto: Patricia Secco





A primeira retrospectiva de Halonen na Dinamarca reuniu 85 pinturas, emprestadas por instituições finlandesas e coleções particulares. Ao rever minhas fotografias da visita, voltei à correnteza. Naquela tela, o branco se desfaz em espuma. Na paisagem de inverno, ele se demora sobre os galhos. É uma diferença que dá vontade de levar para o ateliê.



