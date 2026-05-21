Yoshitaka Amano - Vibrante e absolutamente imperdível no CCBB

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Publicado em 21/05/2026 às 12:41

Yoshitaka Amano ocupa o CCBB com uma exposição arrebatadora, onde fantasia, delicadeza e intensidade caminham lado a lado. Ao percorrer as salas, tive a sensação de entrar em um universo suspenso entre sonho, mangá, teatro japonês e pintura renascentista. Cada obra parece pulsar como uma narrativa própria, carregada de personagens etéreos, femininos misteriosos, criaturas híbridas e cores que vibram como se estivessem vivas.



Amano não cria apenas imagens. Ele constrói mundos. Seus traços extremamente delicados contrastam com explosões cromáticas quase psicodélicas, criando uma estética única, imediatamente reconhecível. Há algo de ancestral e futurista ao mesmo tempo em sua arte, como se o Japão tradicional encontrasse a cultura pop contemporânea em uma dança visual hipnotizante.





Amano não cria apenas imagens. Ele constrói mundos Foto: Patricia Secco

Entre pinturas monumentais, ilustrações icônicas e trabalhos ligados ao universo da moda, da animação e dos videogames, a exposição revela um artista múltiplo, sofisticado e profundamente imaginativo. Suas figuras femininas parecem flutuar entre fragilidade e poder, enquanto elementos fantásticos transformam cada tela em um território onírico.



Fiquei especialmente tocada pela liberdade criativa presente em toda a mostra. Amano nos lembra que a arte também pode ser encantamento, excesso, imaginação sem limites. Em tempos tão duros e acelerados, entrar em sua exposição é quase um respiro poético, um mergulho em um universo onde o surreal ainda é capaz de nos emocionar.



Uma exposição belíssima, vibrante e absolutamente imperdível no CCBB.

A exposição irá até 22 de junho.

Local: CCBB - R. Primeiro de Março, 66 - Centro - 2º Andar

Horário: Quarta a Segunda, das 9h às 20h | *Entrada até às 19h



Cores que vibram como se estivessem vivas Foto: Patricia Secco