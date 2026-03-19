ARTES
Minhas Tramas
Por PATRICIA SECCO
Publicado em 19/03/2026 às 09:01
Alterado em 19/03/2026 às 13:05
Em Tramas, misturo tear e bordado diretamente sobre a tela. A tela deixa de ser apenas um suporte e passa a ser um corpo vivo, atravessado por fios, pontos e gestos…
Perfuro, costuro, teço como quem constrói um território, camada por camada.
Essa série nasce da minha preocupação com a Natureza. Árvores e cogumelos aparecem como formas simbólicas no meu trabalho.
As árvores falam de raízes, crescimento e sustentação. Os cogumelos, tão silenciosos quanto essenciais, me interessam pela ideia de regeneração, de conexão invisível, de vida que acontece debaixo da terra, longe do olhar imediato.
O tear me dá estrutura, ritmo, repetição — quase como os ciclos naturais.
O bordado entra de forma mais livre, intuitiva, como um desenho costurado à mão. Entre um e outro, deixo o trabalho respirar.
Gosto quando o fio escapa da tela, quando o ponto fica suspenso, quando o nó aparece. Não busco perfeição. Busco presença…
As tramas às vezes se adensam, criando volumes e corpos têxteis. Em outros momentos, se abrem em linhas soltas, fragmentos, sinais gráficos que lembram galhos, raízes, micélios.
Tudo está em processo, nada é definitivo.
As cores que escolho vêm da Natureza: verdes orgânicos, vermelhos pulsantes, azuis profundos, tons terrosos e solares. Cada obra funciona para mim como um pequeno ecossistema, em equilíbrio instável, mas vivo.
Misturar tear e bordado sobre a tela é, para mim, um gesto poético e também político.
É trazer saberes ancestrais, ligados ao fazer manual e ao feminino, para o centro da arte contemporânea.
Tramar é cuidar. É observar. É resistir.
Em Tramas, acredito que a arte acontece no entrelaçamento — entre fio e tela, natureza e cultura, visível e invisível.
Como na própria Natureza, tudo está conectado.
E espero você, querido leitor, para a abertura da minha exposição TRAMAS, no dia 25 de março, a partir das 16h e que irá até 9 de maio, no Centro Cultural dos Correios, Rio, localizado na Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.
Tear sem ardume Foto: Patricia Secco
Cogumelos em feltragem em lâmpadas Foto: Patricia Secco
Bordado sem tela Foto: Patricia Secco