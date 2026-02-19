Musée Picasso: entre olhares e silêncios

...

Em junho de 2025, atravessei as portas do Musée Picasso, em Paris, como quem entra em território sagrado. O Hôtel Salé, com sua elegância silenciosa, parecia já sussurrar histórias antes mesmo do primeiro quadro. Há museus que exibem obras; ali, sente-se a pulsação de um gênio.

Diante da figura feminina de chapéu — olhar oblíquo, mãos entrelaçadas, cores que se fragmentam e se harmonizam — senti aquela vertigem que só a grande arte provoca. Picasso não pinta apenas um rosto: ele desmonta a forma para revelar o invisível. O verde da pele não é cor, é estado de espírito. O amarelo vibra como pensamento. As linhas quebradas organizam o caos interno de uma mulher que parece pensar o mundo enquanto o sustenta com os próprios braços.





Um dos vários magníficos portraits de Picasso expostos no museu do mestre em Paris Foto: Patricia Secco

Mais adiante, a menina com a boneca — delicada e intensa — me fez permanecer em silêncio por longos minutos. Há ternura, mas também inquietação. A infância ali não é apenas doce; é profunda, quase metafísica. Picasso compreendia que a criança carrega o mistério da origem. E talvez por isso suas figuras infantis tenham essa mistura de inocência e consciência.



Enquanto eu caminhava pelas salas, pensei na coragem de reinventar-se tantas vezes. Períodos azul, rosa, cubismo, classicismo — não há acomodação em sua trajetória. Há risco. Há ruptura. Há vida. E senti, como artista, um chamado íntimo: a arte precisa dessa ousadia permanente, dessa disposição de se despir para criar de novo.



Saí do museu com o coração acelerado e os olhos transformados. Picasso nos ensina que a beleza não é linear; ela é múltipla, fragmentada, às vezes desconcertante. Mas é exatamente nesse desencaixe que mora a verdade.



Em Paris, naquela tarde de junho, compreendi mais uma vez por que a arte é indispensável: ela nos reorganiza por dentro. E diante daqueles olhares pintados há quase um século, fui eu quem me senti observada — como se o quadro soubesse algo sobre mim que eu ainda estava prestes a descobrir.

