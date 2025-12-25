ARTES
Natal esculpido em arte
Por PATRÍCIA SECCO
Publicado em 25/12/2025 às 11:31
Aleijadinho não esculpiu apenas santos: esculpiu a própria alma do Brasil.
Em cada pedra-sabão ferida por suas mãos, há silêncio, devoção e resistência.
Filho do barroco, filho da terra, ele transformou a dor do corpo em elevação do espírito, fazendo da limitação física um gesto de transcendência.
Ele era iluminado!
Seus profetas não são distantes — olham-nos nos olhos. Eles têm rugas, peso e humanidade.
Lá em casa, no alto de uma montanha da Gávea, tinha um corredor com azulejos portugueses e abóbodas no teto e 5 nichos onde moravam 5 estátuas de profetas do Aleijadinho.
Cada vez que eu passava lá, sentia uma paz inenarrável. Eram santos que caminhavam comigo todos os dias. Que sorte a minha morar com esses companheiros.
Naquelas pedras, Aleijadinho escreveu orações sem palavras, onde o sagrado se mistura ao humano, e o sofrimento se converte em beleza eterna. E que beleza!
Em Ouro Preto e Congonhas, o tempo parece ajoelhar-se diante de sua obra. Ali, o Brasil aprendeu que a arte sacra pode ser profunda, intensa, quase visceral — não apenas louvor, mas também confissão.
Aleijadinho nos ensinou que a fé não precisa ser perfeita para ser verdadeira. E a fé me guia.
Sua obra permanece como um ato de coragem: criar quando o corpo falha, acreditar quando tudo dói.
Aleijadinho é mais do que um artista do barroco brasileiro — é um símbolo de força, espiritualidade e identidade. Um homem que, mesmo quebrado, construiu eternidades.
Sempre no Natal, me vem aquela imagem dos profetas olhando e conversando comigo.
Amém.
Jesus na arte de Aleijadinho Foto: divulgação
A perfeição do anjo barroco Foto: divulgação