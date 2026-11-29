Conhecida pela criação de três importantes museus, a empresária mineira desenvolveu uma produção editorial dedicada à história da arte e ao patrimônio cultural brasileiro

Publicado em 29/11/2026 às 12:39

Alterado em 29/11/2026 às 13:11

Ângela Gutierrez tinha cerca de 14 anos quando seu pai, Flávio Gutierrez, a estimulou a aprender a arte da restauração de oratórios e outras esculturas antigas. Ele trazia peças encontradas em fazendas e pequenas cidades mineiras, muitas vezes cobertas por sucessivas camadas de tinta. A tarefa da adolescente era descobrir o que havia por baixo: uma flor, um anjo, uma pintura esquecida.

Aquela experiência acabaria por orientar boa parte de sua vida. Ângela criou o Museu do Oratório, em Ouro Preto, o Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte, e o Museu de Sant’Ana, em Tiradentes. Mas quero tratar aqui de uma contribuição menos conhecida: os livros que coordenou e editou ao longo de mais de quarenta anos.

Tenho essas publicações em minha biblioteca e considero que, vistas em conjunto, constituem um trabalho editorial de grande importância para a história da arte brasileira. São livros de pesquisa, com documentação fotográfica e estudos especializados, publicados numa época em que produzir obras dessa natureza exigia investimentos consideráveis.

O primeiro deles, “Ouro Preto, tempo sobre tempo”, foi lançado em 1985. Dois anos depois, veio “Alcântara, cantos do silêncio”, dedicado à cidade maranhense. Em 1989, Ângela Gutierrez coordenou “O Brasil na fonte: Campo das Vertentes”, sobre a região mineira de São João del-Rei e Tiradentes.

É interessante observar que esses três livros foram publicados antes da criação do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, em 1998. A atividade editorial já fazia parte de seu trabalho de pesquisa e documentação do patrimônio brasileiro.

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Os livros que vieram primeiro

A sequência das primeiras publicações revela uma escolha editorial bastante clara. Ângela começou por Ouro Preto, cidade que reúne um dos conjuntos mais expressivos da arquitetura colonial brasileira. Depois, voltou sua atenção para Alcântara, no Maranhão, com seus casarões e ruínas que documentam um período importante da história econômica do país. Em seguida, retornou a Minas Gerais, ao Campo das Vertentes.

Gosto especialmente da documentação fotográfica dessas edições. São registros de cidades e edifícios em determinado momento de sua história, que podem servir de referência para estudos posteriores.

Também considero importante reconhecer o trabalho envolvido na produção desses livros. Reunir pesquisadores, localizar documentos, produzir fotografias especializadas e organizar uma edição ilustrada exigia, nos anos 1980, recursos técnicos e financeiros muito diferentes dos disponíveis hoje.

Ao reunir essas publicações, fica evidente que Ângela Gutierrez já havia estabelecido uma linha de atuação editorial: documentar o patrimônio brasileiro e publicar pesquisas que pudessem alcançar leitores interessados na história e na arte do país.

Os oratórios brasileiros

Em 1991, Ângela participou da publicação de “Objetos da fé – Oratórios brasileiros”, catálogo lançado durante uma exposição na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro. O projeto ganhou novas edições em 1994, inclusive em diferentes idiomas.

Considero esse trabalho particularmente importante pela atenção dedicada a objetos da religiosidade doméstica brasileira, muitos deles produzidos por artesãos anônimos. Os oratórios estiveram presentes durante séculos em residências urbanas, fazendas e pequenas comunidades. Alguns foram elaborados por oficinas especializadas, com ornamentação sofisticada. Outros nasceram das mãos de artesãos populares, que utilizavam materiais simples e desenvolviam soluções próprias.

Quando conversei com Ângela Gutierrez no Sempre um Papo, durante o Fliparacatu, ela falou sobre a criatividade desses artistas e sobre peças produzidas com materiais reaproveitados. Suas observações ajudam a compreender uma parte da arte brasileira que nem sempre recebeu a atenção devida.

Entre os produtores de arte religiosa no Brasil colonial estavam negros escravizados e libertos, cuja participação frequentemente permaneceu sem registro de autoria.

O catálogo de 1991 antecedeu em sete anos a inauguração do Museu do Oratório, em Ouro Preto. Suas edições posteriores, em outros idiomas, contribuíram para divulgar internacionalmente essa produção artística brasileira.



Fachada do Museu do Oratório Foto: reprodução

Francisco Vieira Servas e a escultura colonial

Em 2002, Ângela Gutierrez coordenou a edição de “Francisco Vieira Servas e o ofício da escultura na Capitania das Minas do Ouro”, dedicado ao escultor português que atuou em Minas Gerais no século XVIII.

A obra tem 224 páginas, edição bilíngue e tiragem de 2 mil exemplares. A pesquisa, a organização e o texto são de Adriano Ramos e Ângela Gutierrez, que ainda assina a coordenação editorial da publicação.

Faço questão de registrar esses créditos porque a produção de um livro dessa natureza envolve um trabalho coletivo que merece reconhecimento.

Vieira Servas participou da concepção e do entalhe dos elementos artísticos de igrejas mineiras e deixou uma contribuição importante para a talha religiosa colonial. O livro reúne informações sobre sua trajetória e sobre o ambiente artístico em que desenvolveu seu trabalho.

Tenho especial interesse por publicações que recuperam artistas pouco conhecidos fora dos círculos acadêmicos. A edição sobre Vieira Servas é um exemplo desse esforço e deveria continuar acessível a estudantes e pesquisadores.

A atividade editorial de Ângela também alcançou as coleções relacionadas a Sant’Ana e à história dos ofícios brasileiros, com publicações dedicadas à documentação de imagens religiosas e instrumentos de trabalho.

Guimarães Rosa entre as edições

Entre os livros de Ângela Gutierrez, há um título que merece destaque nesta coluna: “O burro e o boi no presépio”, de João Guimarães Rosa.

A participação editorial de Ângela nessa publicação está registrada pelo Instituto Cultural Flávio Gutierrez e é uma presença especialmente interessante numa bibliografia dedicada principalmente à história da arte brasileira.

Guimarães Rosa dedicou grande atenção à cultura popular e às tradições do interior do país. O universo dos presépios, com suas figuras e representações religiosas, também integra a história da arte popular brasileira.

A inclusão desse título entre as edições de Ângela amplia o alcance de sua atividade editorial. Para mim, que trabalho há décadas com livros e escritores, a presença de Rosa nesse conjunto merece um registro particular.

Uma biblioteca que merece circular

Ao examinar os livros de Ângela Gutierrez reunidos em minha biblioteca, considero que essa produção merece um levantamento bibliográfico completo, com a identificação das diferentes edições, dos autores dos estudos, das editoras e das tiragens.

São publicações que atravessam quatro décadas e documentam aspectos importantes da história cultural brasileira. Algumas tiveram circulação internacional; outras foram produzidas para públicos especializados.

Gostaria de ver esse conjunto mais conhecido, especialmente entre as novas gerações de pesquisadores. A reedição de alguns títulos ou sua disponibilização digital, mediante as autorizações necessárias, poderia ampliar o acesso a essas obras.

Em outro ângulo, penso que a própria trajetória editorial de Ângela daria um livro. Seria interessante reunir os projetos realizados desde 1985, recuperar os bastidores das edições e reconhecer os pesquisadores, fotógrafos e profissionais que participaram de sua produção.

Acompanho o trabalho de Ângela Gutierrez há mais de 40 anos e considero extraordinária sua contribuição à preservação do patrimônio brasileiro. Mas quis dedicar esta coluna aos livros porque eles representam uma parte de sua atividade que merece reconhecimento próprio.

E o mais importante: que os livros que ela fez sejam reeditados.

Segue a entrevista:

Ângela Gutierrez: a paixão pela arte brasileira e o compromisso de preservar



Como começou sua paixão pela arte brasileira e pela restauração?

Ângela Gutierrez — Eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que amaram a arte antiga brasileira. Meu pai era um homem apaixonado pelas artes e pelos ofícios. Os oratórios são uma consequência dessa minha paixão pelo passado. Aprendi a restaurar novinha, menina ainda. Meu pai saía com minha mãe pelas fazendas antigas, casas e igrejas demolidas, e sempre encontrava um oratório em péssimo estado. Ele me levava e dizia: “Olha aqui, procura aqui, limpa isso aqui, tem um anjinho pintado aqui”. Outra hora falava: “Tem uma florzinha nessa porta”. Eu aprendi a limpar, a cuidar, a tirar a pintura nova. Tinha 13, 14, 15 anos, por aí. Assim aprendi a restaurar. Sou autodidata completa, mas apaixonada por restauração. Hoje restauramos igrejas, casarões e monumentos.





Qual era a importância dos oratórios na vida das famílias brasileiras?

Ângela Gutierrez — Era um objeto de fé presente constantemente na vida do brasileiro, nos séculos XVII, XVIII e XIX. Dom Luciano Mendes de Almeida, bispo de Mariana, me disse uma vez que o oratório desapareceu das casas quando a televisão chegou. Antigamente, ficava-se diante dos oratórios, rezava-se, conversava-se. Depois passou-se a fazer isso diante da televisão. O oratório funcionava dentro das casas como uma pequena capela. Nas grandes fazendas havia os oratórios de ermida, de porte maior, onde se celebravam os ofícios religiosos. Eram presentes tanto nas casas dos ricos quanto nas dos pobres.





O que distingue os oratórios produzidos pelos artistas negros durante o período colonial?

Ângela Gutierrez — A fé do branco e a fé do preto no Brasil do passado eram muito diferentes. Se vocês visitarem o Museu do Oratório, em Ouro Preto, verão que a fé do branco era uma fé rica. Tinha ouro, prata, pedras, madre-pérola, marfim, pinturas fabulosas. Enquanto isso, a fé do preto era muitas vezes feita escondida, no escuro das senzalas, porque eles tinham necessidade de ter seus objetos de fé. Faziam sem recursos, sem madeira de lei, sem tintas importadas, sem as ferramentas que vinham da Europa. Fabricavam os próprios instrumentos. Poliam as pontas das pedras para cavar, para entalhar. Mas vocês vão ver a força desses objetos de fé criados pelos negros. Eles tinham uma liberdade de criação extraordinária.





Por que você decidiu doar suas coleções e transformá-las em museus públicos?

Ângela Gutierrez — Acho que existe um momento na vida do colecionador em que ele entende que a coleção é mais forte do que ele. A gente não veio aqui para colecionar, estudar, pesquisar, selecionar, sofrer por causa daquilo, perseguir durante anos uma peça só, reunir um conjunto para ficar com aquilo e morrer com aquilo nas costas. Chega o momento da consciência. Você pensa: a coleção é mais forte do que a colecionadora. Está na hora de entregar ao público, às pessoas que quiserem participar disso. Não adianta fazer um museu se a coleção continua sendo sua. Na minha opinião, se você quer fazer, doe. É mais poderoso, mais importante e mais correto que aquilo esteja disponível para muita gente do que trancado dentro de um armário ou de uma gaveta.





Como a fé continua presente nos objetos que você expõe?

Ângela Gutierrez — Quando fazemos exposições de oratórios em vários lugares do Brasil, debaixo deles sempre aparece um dinheirinho. Na última exposição que fiz no Museu da Inconfidência, debaixo da porta havia uma nota de cem reais. Um funcionário encontrou, guardou e me disse: “Dona Ângela, esse aqui precisava muito da graça”. Também aparecem moedas e bilhetinhos. Na Praça XV, no Rio de Janeiro, apareceu um bilhetinho amarrado com cabelo. Quem coloca esse dinheiro é o devoto, e coloca em segredo, escondidinho. É uma história entre ele e o santo, entre ele e a divindade, entre ele e a fé dele. Isso é muito bonito.

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Esta entrevista foi publicada originalmente no site Amado Mundo.