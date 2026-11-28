A escritora mineira é celebrada por sua trajetória literária e pela força da escrevivência

Publicado em 28/11/2026 às 13:09

Alterado em 28/11/2026 às 18:41

A escritora Conceição Evaristo chega aos 80 anos como uma das principais vozes da literatura brasileira, marcada pela memória, pela oralidade e pela experiência na periferia de Belo Horizonte.

A autora, que faz aniversário neste domingo (29), afirma que sua escrita nasceu ainda na infância, quando começou a perceber o mundo a partir da fala, da memória e da experiência coletiva. “Na minha casa faltava comida, mas não faltava conversa”, diz.

Essa relação com a oralidade se soma ao contato com os livros e ao reconhecimento precoce do talento literário, já que ela recebeu um prêmio de literatura na quarta série. Para Conceição, escrever sempre foi uma forma de dar forma ao que circulava dentro de casa e também ao que ficava de fora das narrativas tradicionais.

Periferia, racismo e consciência política

Natural da periferia de Belo Horizonte, na extinta comunidade do Pindura Saia, Conceição cresceu observando a pobreza ao redor e depois ampliou sua visão de mundo com a entrada na Juventude Operária Católica e no Movimento Negro. Essas experiências foram decisivas para sua compreensão das desigualdades e do racismo estrutural, influenciando diretamente sua obra.

Segundo a escritora, esse percurso a levou a criar personagens e histórias que fugissem dos estereótipos historicamente impostos à população negra na literatura brasileira. A escrita, nesse sentido, passou a ser também um gesto de contestação e de reconstrução simbólica da presença negra na cultura.

'Escrevivência'

Conceição define "escrevivência" como um conceito que nasce da história das mulheres negras, especialmente das escravizadas que trabalhavam na casa-grande e tinham suas palavras e seus corpos submetidos à violência. Para ela, a escrita de hoje carrega a memória dessa fala obrigada, mas a transforma em liberdade.

“Nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande”, diz a autora, destacando o caráter político da expressão. Ao mesmo tempo, ela reforça que sua literatura não se limita ao protesto: há também um trabalho estético cuidadoso, com linguagem poética, rigor formal e intencionalidade em cada frase.

Memória, ficção e novas gerações

A relação entre memória e ficção é central em sua obra. Conceição explica que, diante das lacunas históricas vividas pela população negra, a literatura se torna um espaço para inventar uma “relembrança” e reconstruir simbolicamente o que foi apagado ou impedido pela violência histórica.

Essa força alcança novas escritoras, como Jéssica Moreira, que reconhece em Conceição uma inspiração para sua própria produção. A autora de VÃO conta que cresceu cercada pela oralidade da família e viu em poemas como Meu Rosário um apoio durante a pandemia, além de uma ponte entre experiência pessoal, luto e criação literária.

Homenagens em vida e a chegada da ópera

Além de ser lembrada por prêmios e reconhecimentos, Conceição Evaristo vive um momento de celebração pública. Ela foi homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty, inspirou o enredo da Império Serrano no carnaval e agora tem sua trajetória adaptada em “Conceição Evaristo: Uma Ópera Escrevivência”, em cartaz no Theatro São Pedro, em São Paulo.

A obra reúne passagens importantes da vida da escritora, incluindo infância, estudos, dificuldades financeiras, amor e perdas pessoais. Conceição destaca a importância de ser homenageada em vida e celebra o fato de sua criação dialogar com diferentes linguagens, como o samba e a ópera, em um projeto que também amplia o acesso de públicos populares à arte erudita. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)