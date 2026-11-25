A 1ª Feira Nacional do Cooperativismo da Reforma Agrária Popular Isaías Vedovatto começou nesta quarta-feira (25) em Brasília e ocupa o estacionamento do ICC Sul, na Universidade de Brasília (UnB), até sábado (28). Com entrada gratuita, o evento reúne cerca de 80 expositores com produtos vindos de assentamentos de diferentes regiões do país, além de artesanato e itens da produção agrícola familiar.

Além da comercialização, a feira busca aproximar o público da pauta da reforma agrária popular e do cooperativismo, destacando iniciativas que fortalecem a produção coletiva, a geração de renda e a circulação de alimentos saudáveis em circuitos locais e regionais.

Programação inclui debates, gastronomia e oficinas

Um dos espaços centrais da feira é a praça de alimentação Culinária da Terra, que apresenta pratos e sabores de diferentes territórios. A programação também inclui debates sobre agroecologia e economia solidária, temas que dialogam com o modelo de produção defendido pelos organizadores e com experiências desenvolvidas em assentamentos pelo Brasil.

O público ainda pode acompanhar peças teatrais, oficinas de muralismo e outras atividades culturais ao longo dos quatro dias. A proposta é unir comercialização, formação e cultura em um mesmo ambiente, ampliando o acesso a iniciativas ligadas à economia solidária e à produção sustentável.

Shows e cinema brasileiro animam os quatro dias

A agenda cultural traz atrações musicais de diferentes regiões do país. Nesta quarta-feira, o destaque é o show de Pereira da Viola, às 21h. Na quinta-feira, sobem ao palco Ellen Oléria, às 18h30, e GOG, às 21h. Na sexta-feira, Felipe Cordeiro se apresenta às 21h, e no sábado o encerramento fica por conta de Cordel do Fogo Encantado, às 18h30, e Juliana Linhares, às 21h.

As exibições de cinema acontecem nos anfiteatros 9 e 10 da UnB, com entrada gratuita e filmes brasileiros premiados, como Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, A Febre, Paloma, Mutum e Oeste Outra Vez. A proposta cultural reforça o caráter plural do evento e amplia as opções para quem visita a feira durante a semana.