Projeto criado no Brasil será anunciado em Brasília e vai oferecer conteúdo gratuito com anúncios

Publicado em 22/11/2026 às 18:30

Alterado em 22/11/2026 às 18:30

A Sommos Brics nasce com a proposta de reunir a produção cultural dos países integrantes do bloco e também de nações parceiras. O projeto foi idealizado no Brasil e pretende oferecer um catálogo amplo, com obras clássicas e contemporâneas que representem diferentes expressões culturais.

Entre os conteúdos previstos estão filmes, documentários, música, livros, artes visuais, gastronomia, materiais infantis, publicações editoriais e produções científicas e acadêmicas. A iniciativa também quer valorizar a diversidade cultural dos membros e ampliar a circulação dessas obras em um mesmo ambiente digital.

Soberania digital e diplomacia cultural

Segundo Alexandre Agra, fundador da Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A., a ideia é consolidar a soberania digital para fortalecer a soberania cultural e nacional. A plataforma é apresentada como uma infraestrutura tecnológica voltada à difusão, promoção e comercialização dos produtos culturais do bloco.

Além do acesso ao conteúdo, a proposta é transformar o streaming em um espaço de diplomacia cultural. A empresa afirma que o objetivo é construir um acervo abrangente, capaz de representar melhor a identidade de cada país participante e estimular novas formas de intercâmbio entre eles.

Lançamento será em Brasília

O anúncio oficial da plataforma está marcado para o Fórum de Economia Criativa dos Brics, no dia 11 de dezembro, em Brasília. O evento não é oficial do bloco, mas é organizado pela Brics Arts Association, formada por artistas, curadores e críticos de arte da sociedade civil.

O fórum deve reunir nomes ligados à diplomacia e à cultura, entre eles o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, e o embaixador Marco Antônio Nakata, diretor do Instituto Guimarães Rosa, vinculado ao Itamaraty. A expectativa é que o projeto ganhe visibilidade como uma nova ferramenta de cooperação cultural entre os países envolvidos.

Acesso gratuito com anúncios

O Sommos Brics deverá ser oferecido gratuitamente ao público, com monetização por meio de anúncios. A estratégia busca ampliar o alcance da plataforma e facilitar o acesso a produções de diferentes países, sem cobrança direta ao usuário.

Com isso, a iniciativa pretende se posicionar como uma vitrine internacional para o conteúdo cultural dos Brics e de seus parceiros, unindo entretenimento, memória, educação e projeção internacional em um único serviço digital.