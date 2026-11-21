'Música em Pauta' reúne textos inéditos e outros publicados no JORNAL DO BRASIL em 2018 e 2019, estes com atualizações escritas pela autora em 2026; lançamento será nessa segunda-feira (23), às 18 h, na Livraria da Travessa de Ipanema

Publicado em 21/11/2026 às 08:34

Alterado em 21/11/2026 às 08:39

Em "Música em Pauta", editado pela Tipografia Musical, a compositora e jornalista Mariana Camargo reúne textos publicados em 2018 e 2019, quando mantinha uma coluna semanal no Caderno B do JORNAL DO BRASIL, além de textos inéditos. Na edição em livro, a autora revisita personagens e as pautas da coluna, mostrando ao leitor o que mudou e o que permaneceu.

Salas de concerto, artistas e eventos que compõem a vida cultural aparecem ao lado de reflexões sobre as dificuldades enfrentadas por músicos e instituições. O Theatro Municipal e a Sala Cecília Meireles estão entre os espaços revisitados, assim como festivais e projetos que seguem resistindo à falta de recursos e às mudanças nas políticas culturais.

Mariana também escreve sobre músicos brasileiros e estrangeiros que acompanhou de perto ao longo desses anos. Nelson Freire, Yuja Wang, Arvo Pärt e as irmãs Labèque dividem espaço com compositores e intérpretes menos conhecidos do grande público. Outros textos partem de temas como música de cinema; a presença das mulheres na composição e a música contemporânea servem de ponto de partida para leituras que não exigem formação musical do leitor.

Essa aproximação com quem gosta de música, mas nem sempre domina sua linguagem técnica, acompanha a coluna desde a origem. Mariana parte muitas vezes de uma experiência concreta, (um concerto, uma entrevista) para chegar a questões mais amplas, como repertório e interpretação, os espaços de concerto e os caminhos da cultura no Brasil.

Alguns textos publicados preservam o momento em quem foram escritos e recebem, ao final, uma atualização de 2026. O contraste entre as duas datas revela as transformações da cena musical nesse período.

O prefácio é do maestro e compositor Ricardo Tacuchian, membro da Academia Brasileira de Música, que destaca a maneira direta e pouco formal com que Mariana trata de música de concerto.

Ao reunir esses textos agora, a autora oferece um retrato pessoal de um período da música de concerto no Brasil, e acompanha o destino de artistas, espaços, projetos e instituições. O resultado é um registro importante para a memória musical do país.



Música em Pauta

Mariana Camargo

Editora Tipografia Musical

1ª edição – novembro de 2026

ISBN 978-65-87867-47-2

Serviço

Data: segunda-feira, 23 de novembro de 2026

Horário: 18h às 21h

Local: Livraria da Travessa de Ipanema, Rua Visconde de Pirajá, 572, Rio de Janeiro

Mais informações: www.tipografiamusical.com.br