Obra vendida em Nova York superou a antiga marca do artista e encerrou disputa sobre sua procedência

Publicado em 19/11/2026 às 17:20

Alterado em 19/11/2026 às 17:20

Venda histórica em Nova York

Uma tela de Vincent van Gogh, pintada em 1890, foi leiloada por US$ 190,4 milhões, valor que estabelece um novo recorde para uma obra do mestre pós-impressionista holandês em leilões. O quadro Châtaignier en fleurs (Castanheiro em flor) foi vendido na Sotheby’s, em Nova York, e ultrapassou a estimativa inicial da casa de leilões, impulsionado pelas taxas cobradas ao comprador.

O preço de martelo chegou a US$ 165 milhões, e o valor final colocou a pintura entre as maiores vendas já registradas pela instituição. Segundo a Sotheby’s, trata-se do segundo maior preço já pago por qualquer obra comercializada pela casa, atrás apenas de um retrato de Gustav Klimt vendido em 2025.

Uma das últimas obras do período de Auvers

Van Gogh pintou a obra logo após chegar a Auvers-sur-Oise, no norte da França, onde passaria suas últimas semanas de vida. Depois de uma internação de um ano em um hospital psiquiátrico, o artista viveu um período de intensa produção, dedicando-se a jardins, campos e paisagens rurais da região.

A tela é considerada uma das oito paisagens criadas em Auvers que ainda permanecem em coleções particulares. O quadro integrava a coleção Blaquier-Arrieta, formada a partir da década de 1960 pelos colecionadores argentinos Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier.

Disputa sobre a procedência da pintura

Antes do leilão, a obra esteve no centro de uma disputa jurídica envolvendo sua procedência durante o período nazista. Herdeiros da família do editor alemão Samuel Fischer questionaram a origem da pintura, o que adiou a conclusão da venda até um acordo confidencial ser firmado entre as partes.

Com a pendência resolvida, a obra pôde seguir para o leilão e alcançar um dos maiores valores já pagos por uma criação de Van Gogh. O resultado reforça o interesse contínuo do mercado por peças raras do artista, especialmente aquelas ligadas ao período final de sua vida. (com informações da agência Ansa)