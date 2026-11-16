O Instituto Tomie Ohtake completa 25 anos neste mês de novembro com uma programação especial que reúne exposição, reformas no espaço e lançamento de publicação. A principal atração é Tomie Ohtake O sol daqui, retrospectiva dedicada à artista que dá nome à instituição.

A mostra ocupa o aniversário do instituto com um percurso que apresenta diferentes fases da produção de Tomie Ohtake. Ao mesmo tempo, a instituição passa por mudanças arquitetônicas e curatoriais pensadas para reforçar sua vocação educativa e ampliar o acesso do público às atividades realizadas no espaço.

Retrospectiva reúne obras e documentos inéditos

Com curadoria de Ana Roman, Ariana Nuala, Sabrina Fontenele e Tálisson Melo, a exposição reúne mais de 100 obras produzidas ao longo de mais de seis décadas. Organizada cronologicamente, por décadas, ela permite acompanhar o desenvolvimento da artista da pintura à gravura e à escultura, com foco em suas experiências com cor, forma e matéria.

A narrativa da mostra também se amplia com cartas, fotografias, estudos, colagens e recortes de imprensa preservados em sua casa-ateliê. Parte desse material é inédita para o público e ajuda a reconstruir a relação da artista com sua própria memória, ao mesmo tempo em que revela o que foi preservado ao longo do tempo.

Reforma amplia espaços educativos e de convivência

Assinada por Rodrigo Ohtake, a reforma deve ser entregue durante a inauguração da exposição. O projeto prevê novos ateliês educativos integrados ao grande hall, onde antes havia uma parede que separava a área de circulação dos visitantes, além de uma ampliação da área de convivência.

A mudança também inclui a criação da Biblioteca Ricardo Ohtake, que terá espaço próprio e será aberta ao público em uma etapa posterior. O acervo reúne cerca de 15 mil itens, entre publicações usadas nas pesquisas do instituto, livros da Casa-ateliê e doações da coleção pessoal de Ricardo Ohtake.

Programação inclui mostra sobre a história do instituto

Além da retrospectiva de Tomie Ohtake, a comemoração dos 25 anos inclui a mostra Matéria impressa, que revisita a trajetória do instituto por meio do design gráfico. Em cartaz na sala redonda, a exposição reúne folhetos de quase todas as mostras desde a inauguração e uma compilação de cartazes.

Outro destaque é o lançamento de Caderno-ensaio 6: Diáspora, publicação que parte da trajetória migrante de Tomie Ohtake para discutir deslocamentos contemporâneos, memória e pertencimento. O material conta com encarte em braile, versão digital acessível e recursos de áudio e vídeo em libras, reforçando a proposta de ampliar o acesso ao conteúdo.

Instituto reforça vocação para pesquisa e acesso

Fundado por Ricardo Ohtake, o instituto mantém uma programação voltada à pesquisa e à experimentação. Até 2025, foram realizadas 347 exposições, lançadas 245 publicações e promovidos 835 cursos, segundo os dados divulgados pela instituição.

Localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, o instituto oferece entrada gratuita todos os dias. A celebração dos 25 anos reforça o papel da instituição como espaço de arte, formação e memória, agora com novas estruturas para ampliar sua atuação junto ao público. (com informações de Camila Boehm, da Agência Brasil)