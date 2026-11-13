MÉDICO E IMORTAL - Drauzio Varella ocupará a cadeira de Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras

Eleição valoriza sua trajetória como comunicador de saúde, colunista e autor de livros inspirados em experiências reais

Publicado em 13/11/2026 às 06:04

Alterado em 13/11/2026 às 08:30

A Academia Brasileira de Letras elegeu nesta quinta-feira (12) o médico e escritor Drauzio Varella para ocupar a cadeira 32, aberta com a morte do jornalista Zuenir Ventura. Ele recebeu 29 dos 37 votos possíveis em uma disputa que contou com outros 17 candidatos.

Em entrevista, Drauzio disse que nunca imaginou integrar a instituição e afirmou que a vida o levou por caminhos que ele não previa. Para ele, a literatura surgiu de forma natural a partir das experiências acumuladas ao longo da carreira médica e das histórias que viveu.

Obra literária nasceu da experiência como médico

Os primeiros livros de Drauzio Varella vieram do período em que ele atuou como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. Nesse contexto nasceu a trilogia formada por Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, obra que consolidou seu nome como escritor.

O autor contou que escreveu o primeiro livro aos 59 anos, quando descobriu o prazer da escrita e passou a transformar vivências em narrativa. Além das obras ligadas ao sistema prisional, publicou títulos como Por um fio, Borboletas da alma, O médico doente, Correr e O exercício da incerteza.

Reconhecimento na literatura e na saúde pública

Merval Pereira, presidente da ABL, destacou que a escolha de Drauzio não se deve apenas à sua carreira médica, mas principalmente à relevância como escritor e homem público. Ele lembrou que o novo acadêmico escreve sobre saúde e bem-estar com uma visão ampla, para além do ponto de vista clínico.

Gilberto Gil e Rosiska Darcy também celebraram a eleição. A Companhia das Letras, editora de parte importante de sua obra, ressaltou o olhar curioso e empático do autor sobre dramas sociais, saúde pública e personagens ignorados pela sociedade.

Trajetória e legado

Nascido em São Paulo em 1943, Drauzio Varella se formou pela USP em 1967 e se tornou um dos principais comunicadores de saúde do país. Ele foi pioneiro ao falar abertamente sobre a aids no rádio e na televisão, além de levar informação médica ao grande público em programas, jornais, revistas e na internet.

Entre os trabalhos mais recentes, estão as memórias lançadas em 2022 e O sentido das águas: Histórias do Rio Negro, publicado em 2025, resultado de décadas de viagens à região amazônica. A eleição para a ABL reforça o reconhecimento de uma trajetória marcada por literatura, medicina e serviço público. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)