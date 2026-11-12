Instituto Pretos Novos recebe exposição dedicada a João Cândido

A programação reúne 11 trabalhos recentes e estabelece um diálogo entre arte contemporânea, história afro-brasileira e memória coletiva

Publicado em 12/11/2026 às 16:00

Alterado em 12/11/2026 às 16:00

A exposição “João Cândido, Mestre-Sala dos Mares” abre em 13 de novembro, na véspera do Dia da Consciência Negra, no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), na Gamboa, Zona Portuária do Rio de Janeiro. Com entrada gratuita, a mostra reúne 11 obras recentes de Fátima Farkas, entre pinturas, bordados e instalações, e fica em cartaz até 23 de janeiro de 2027.

Com curadoria de Jil Soares, do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), a exposição propõe um olhar sobre o homem por trás do líder da Revolta da Chibata. A ideia é ampliar a leitura sobre João Cândido e questionar os apagamentos da memória negra na história brasileira.



Obra de Fátima Farkas - retrato de João Cândido Felisberto: técnica mista, 70 X 55cm Foto: divulgação

Arte, memória e resistência

Fátima Farkas desenvolve há mais de duas décadas uma pesquisa dedicada a personagens e narrativas apagadas da história do país, com foco especial na memória afro-brasileira. Nesta mostra, a artista busca revelar vulnerabilidades, silêncios e dimensões humanas de João Cândido, para além da imagem heroica associada ao marinheiro.

O contexto da exposição reforça esse diálogo. Realizada no Instituto Pretos Novos, espaço fundamental para a preservação da história da população negra no Rio, a mostra aproxima a trajetória de João Cândido da memória dos africanos escravizados e da Pequena África carioca.

A instalação que devolve a pergunta ao presente

Entre os destaques está a instalação “Caixa Preta”, composta por sete caixas. Em uma delas, em vez de uma imagem, o visitante encontra um espelho. O recurso transfere a reflexão do passado para o presente e convida o público a pensar sobre racismo, reconhecimento e responsabilidade coletiva.

Para Jil Soares, a exposição também evidencia as contradições entre a consagração histórica de João Cândido e as tentativas de intimidação que marcaram sua vida. A mostra abre em um mês simbólico, marcado pelo Dia da Consciência Negra e pelos 116 anos da Revolta da Chibata, ocorrida em 22 de novembro de 1910.

Serviço

Exposição: “João Cândido, Mestre-Sala dos Mares”

Artista: Fátima Farkas

Curadoria: Jil Soares

Abertura: sexta-feira, 13 de novembro, às 18h

Visitação: até 23 de janeiro de 2027

Horários: terça a sexta, das 10h às 16h; sábados, das 10h às 13h

Local: Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN)

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 32 — Gamboa, Rio de Janeiro