Morre Benito di Paula, ícone do samba romântico, aos 84 anos

Benito di Paula morreu neste domingo (18), aos 84 anos, em São Paulo. O cantor, compositor e pianista estava internado no Hospital 9 de Julho e tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Segundo a equipe, os detalhes sobre velório e sepultamento serão divulgados posteriormente. A despedida encerra a trajetória de um dos nomes mais populares e reconhecíveis da música brasileira, cuja obra atravessou gerações.







Benito em capa de LP de 1976 Foto: reprodução





Carreira marcada pelo samba romântico

Ao longo da carreira, Benito di Paula se destacou por aproximar o samba de elementos românticos e populares, criando uma linguagem própria. Sua voz inconfundível, somada ao piano e à interpretação intensa, ajudou a construir uma forte identificação com o público.

Essa combinação fez com que o artista se tornasse uma referência na MPB, com repertório conhecido por emocionar plateias e consolidar uma assinatura artística única. Sua presença na música popular brasileira foi marcada pela personalidade e pela capacidade de dialogar com diferentes gerações.

Clássicos e legado na música brasileira

Entre os maiores sucessos de Benito di Paula estão canções como “Retalhos de Cetim”, “Meu Amigo Charlie Brown”, “Mulher Brasileira” e “Do Jeito Que a Vida Quer”. Esses títulos ajudaram a eternizar seu nome no cancioneiro popular do país.

Depois de muitos anos sem lançar músicas inéditas, o cantor voltou em 2021 com o disco “O Infalível Zen”, feito ao lado do filho, Rodrigo Vellozo. Na época, afirmou que havia revisitado clássicos e recuperado rascunhos de composições guardadas ao longo do tempo.

Benito também comentou sobre os desafios da carreira e disse que, apesar de não estar sempre nos holofotes, sua música permaneceu no centro de sua trajetória. Sua morte deixa uma lacuna importante na história do samba e da canção popular brasileira.(reportagem ampliada com informações da CNN)