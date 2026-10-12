Festival do Rio premia "A Margem do Rio" e "Elza" na noite de encerramento

Cinema brasileiro domina os principais troféus da 28ª edição, que reuniu mais de 150 mil pessoas e destacou filmes, artistas e debates sobre representação

Publicado em 12/10/2026 às 16:20

Alterado em 12/10/2026 às 16:20

A 28ª edição do Festival do Rio chegou ao fim com a entrega dos Troféus Redentor, em uma cerimônia realizada no Cine Odeon, no centro da cidade. Após dez dias de programação, o evento destacou produções brasileiras nas principais categorias e confirmou a força do cinema nacional no circuito de festivais.

Segundo a organização, mais de 150 mil pessoas passaram pelo festival nesta edição. Além dos premiados pelo júri oficial, a programação reuniu filmes inéditos, debates sobre linguagem e representatividade, e uma seleção ampla de longas e curtas exibidos em diferentes regiões do Rio de Janeiro.







Victor Di Marco, do filme London, ganhou o prêmio de Melhor Ator Foto: Christian Rodrigues/Divulgação





'A Margem do Rio' e 'Elza' lideram os principais prêmios

O prêmio de melhor longa-metragem de ficção ficou com A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias. Já o de melhor documentário foi para Elza, de Eryk Rocha, que teve estreia mundial no festival e foi construído ao longo de oito anos de filmagens em parceria com Elza Soares.

Em seu discurso, Eryk Rocha destacou a emoção de apresentar o filme na cidade da cantora e falou sobre a relação entre a obra, a história de Elza e a trajetória do Brasil. O documentário mistura memória, música, imagens de arquivo e referências latino-americanas para abordar a experiência da artista e sua dimensão simbólica na cultura brasileira.

Atuação, direção e prêmios do público marcam a cerimônia

Entre os demais vencedores, Victor di Marco foi escolhido melhor ator por London e aproveitou o momento para falar sobre as barreiras enfrentadas por artistas com deficiência no audiovisual. O prêmio de melhor atriz foi dividido entre Isabel Teixeira, por Diário do Fogo, e Grace Passô, por A Professora de Francês.

Na direção, Gabriel Martins venceu por Vicentina Pede Desculpas, que também recebeu o prêmio de melhor roteiro. Camila Valença levou a direção de documentário por Cão Sem Plumas, enquanto A Margem do Rio ainda apareceu entre os premiados em fotografia e som, reforçando sua presença entre os destaques da edição.

Festival também valorizou o voto popular e a produção nacional

No recorte de participação do público, Vicentina Pede Desculpas foi eleito melhor longa de ficção, e Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo, venceu como melhor documentário. O festival também distribuiu prêmios em mostras paralelas, incluindo aquisições para TV e distribuição em outras janelas.

O balanço final registrou 101 filmes brasileiros exibidos, entre longas e curtas, sendo 45 deles nas mostras competitivas oficiais. Para realizadores e organizadores, o Festival do Rio segue como um espaço fundamental de encontro entre público, imprensa, profissionais do setor e obras que buscam projeção nacional e internacional. (com informações de Anna Karina de Carvalho, da Agência Brasil)