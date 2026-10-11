Exposição de Miró é prorrogada no MAB FAAP, em São Paulo

Mostra reúne mais de 100 obras do artista catalão e segue aberta por mais tempo ao público

Publicado em 11/10/2026 às 16:46

Alterado em 11/10/2026 às 16:46

O público da capital paulista ganhou mais tempo para visitar Miró: Mestre das Formas, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP), em Higienópolis. A mostra seguirá aberta até 13 de dezembro e reúne mais de 100 obras de Joan Miró, um dos nomes mais importantes da arte do século 20.

O acervo inclui gravuras, litografias, esculturas, filmes, fotografias e tapeçarias, com trabalhos inéditos no Brasil. A diversidade de suportes evidencia a amplitude da produção do artista catalão e oferece ao visitante um panorama amplo de sua trajetória criativa.

Formação, surrealismo e experimentação

Miró teve contato cedo com o universo artístico e, ainda adolescente, estudou em uma escola de belas artes. Foi discípulo de Francesc d’Assís Galí i Fabra, referência importante em sua formação, e ao longo da vida desenvolveu uma obra marcada pela experimentação e pela busca constante por novas linguagens.

Embora tenha se aproximado inicialmente do fauvismo, o artista aprofundou sua relação com o surrealismo e construiu uma assinatura visual própria. Sua produção combina formas biomórficas, abstração e referências orgânicas, criando composições que dialogam com o imaginário e com a percepção do espectador.

Guerra, exílio e contexto político

A dimensão sociopolítica também está presente em sua obra. Miró viveu no exílio por causa da Guerra Civil Espanhola, e esse período deixou marcas visíveis em sua arte, ainda que expressas de forma abstrata. Mesmo sem recorrer à representação literal, ele transformou sentimentos e tensões históricas em linguagem plástica.

A mostra permite acompanhar esse percurso e perceber como o artista passou do encontro com André Breton, fundador do surrealismo, às composições que consolidaram sua relevância internacional. A visita também reforça o caráter humanista de Miró, lembrado pelo neto Joan Punyet Miró como alguém atento aos refugiados e aos mais desfavorecidos.