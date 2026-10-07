Festival de Cinema Colombiano começa na Biblioteca Mário de Andrade

A 4ª edição do Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta-feira (7) na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, com entrada gratuita. A mostra segue até sábado (10) e reúne sete obras contemporâneas, exibidas em sessões com retirada de ingressos uma hora antes de cada filme.

Programação da abertura

A primeira sessão será dupla, com o curta-metragem La Virtualla (2023), de Santiago Posada, e o longa Los Silencios (2019), de Beatriz Seigner. A cineasta brasileira, que assinou a obra em coprodução entre Brasil, França e Colômbia, estará presente para conversar com o público após a exibição.

Os filmes selecionados nesta edição foram produzidos entre 2018 e 2026, o que reforça o foco da mostra em produções recentes e em diferentes olhares do audiovisual colombiano. As sessões acontecem no Auditório Rubens Borba de Moraes, no 1º andar da biblioteca.

Destaque de encerramento

O filme escolhido para encerrar a mostra é Pájaro de Verano, de Ciro Guerra e Cristina Gallego, produção que ganhou projeção internacional e foi indicada para representar a Colômbia e a América Latina e Caribe no Oscar. A obra acompanha tensões familiares e sociais em um cenário marcado por poder, dinheiro e transformações profundas.

Ambientado no universo do povo indígena wayuu, o longa destaca costumes, relações de clãs e a força cultural das comunidades retratadas. No lançamento, o filme chegou a ser apelidado de “O Poderoso Chefão Indígena” por causa de sua abordagem sobre disputas e influência dentro desse contexto.

Serviço

4ª edição do Festival de Cinema Colombiano

De 7 a 10 de outubro

Quarta e quinta-feira, das 19h às 21h

Sexta-feira, das 16h às 18h30

Sábado, das 16h às 18h

Biblioteca Mário de Andrade — Rua da Consolação, 94, Centro, São Paulo

Auditório Rubens Borba de Moraes (1º andar)

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes das sessões.