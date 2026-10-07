CADERNO B
Festival de Cinema Colombiano começa na Biblioteca Mário de Andrade
Por Letycia Treitero Kawada Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 às 12:25
Alterado em 07/10/2026 às 12:25
A 4ª edição do Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta-feira (7) na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, com entrada gratuita. A mostra segue até sábado (10) e reúne sete obras contemporâneas, exibidas em sessões com retirada de ingressos uma hora antes de cada filme.
Programação da abertura
A primeira sessão será dupla, com o curta-metragem La Virtualla (2023), de Santiago Posada, e o longa Los Silencios (2019), de Beatriz Seigner. A cineasta brasileira, que assinou a obra em coprodução entre Brasil, França e Colômbia, estará presente para conversar com o público após a exibição.
Os filmes selecionados nesta edição foram produzidos entre 2018 e 2026, o que reforça o foco da mostra em produções recentes e em diferentes olhares do audiovisual colombiano. As sessões acontecem no Auditório Rubens Borba de Moraes, no 1º andar da biblioteca.
Destaque de encerramento
O filme escolhido para encerrar a mostra é Pájaro de Verano, de Ciro Guerra e Cristina Gallego, produção que ganhou projeção internacional e foi indicada para representar a Colômbia e a América Latina e Caribe no Oscar. A obra acompanha tensões familiares e sociais em um cenário marcado por poder, dinheiro e transformações profundas.
Ambientado no universo do povo indígena wayuu, o longa destaca costumes, relações de clãs e a força cultural das comunidades retratadas. No lançamento, o filme chegou a ser apelidado de “O Poderoso Chefão Indígena” por causa de sua abordagem sobre disputas e influência dentro desse contexto.
Serviço
4ª edição do Festival de Cinema Colombiano
De 7 a 10 de outubro
Quarta e quinta-feira, das 19h às 21h
Sexta-feira, das 16h às 18h30
Sábado, das 16h às 18h
Biblioteca Mário de Andrade — Rua da Consolação, 94, Centro, São Paulo
Auditório Rubens Borba de Moraes (1º andar)
Classificação indicativa: 12 anos
Entrada gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes das sessões.