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Quarta, 07 de Outubro de 2026

CADERNO B

Festival de Cinema Colombiano começa na Biblioteca Mário de Andrade

Mostra gratuita exibe sete filmes contemporâneos até sábado, com presença de Beatriz Seigner na abertura

Por Letycia Treitero Kawada Repórter da Agência Brasil

Publicado em 07/10/2026 às 12:25

Alterado em 07/10/2026 às 12:25

Fotograma do filme Garras de oro (1926) Agência Brasil

A 4ª edição do Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta-feira (7) na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, com entrada gratuita. A mostra segue até sábado (10) e reúne sete obras contemporâneas, exibidas em sessões com retirada de ingressos uma hora antes de cada filme.

Programação da abertura

A primeira sessão será dupla, com o curta-metragem La Virtualla (2023), de Santiago Posada, e o longa Los Silencios (2019), de Beatriz Seigner. A cineasta brasileira, que assinou a obra em coprodução entre Brasil, França e Colômbia, estará presente para conversar com o público após a exibição.

Os filmes selecionados nesta edição foram produzidos entre 2018 e 2026, o que reforça o foco da mostra em produções recentes e em diferentes olhares do audiovisual colombiano. As sessões acontecem no Auditório Rubens Borba de Moraes, no 1º andar da biblioteca.

Destaque de encerramento

O filme escolhido para encerrar a mostra é Pájaro de Verano, de Ciro Guerra e Cristina Gallego, produção que ganhou projeção internacional e foi indicada para representar a Colômbia e a América Latina e Caribe no Oscar. A obra acompanha tensões familiares e sociais em um cenário marcado por poder, dinheiro e transformações profundas.

Ambientado no universo do povo indígena wayuu, o longa destaca costumes, relações de clãs e a força cultural das comunidades retratadas. No lançamento, o filme chegou a ser apelidado de “O Poderoso Chefão Indígena” por causa de sua abordagem sobre disputas e influência dentro desse contexto.

Serviço

4ª edição do Festival de Cinema Colombiano
De 7 a 10 de outubro
Quarta e quinta-feira, das 19h às 21h
Sexta-feira, das 16h às 18h30
Sábado, das 16h às 18h
Biblioteca Mário de Andrade — Rua da Consolação, 94, Centro, São Paulo
Auditório Rubens Borba de Moraes (1º andar)
Classificação indicativa: 12 anos
Entrada gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes das sessões.

Tags:

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