Livro revela textos raros de Pierre Verger sobre cultura iorubá

A coletânea reúne ensaios inéditos e pouco conhecidos do pesquisador, mostrando sua atuação para além da fotografia

Publicado em 16/09/2026 às 10:52

Alterado em 16/09/2026 às 10:52

Mais conhecido no Brasil como fotógrafo, Pierre Verger também foi um importante estudioso das relações entre o Brasil, especialmente a Bahia, e a África Ocidental. Seu novo livro, Iorubahia: Escritos raros sobre a cultura iorubá e as relações entre Brasil e golfo do Benim, será lançado nesta quarta-feira (16), em São Paulo.

A publicação é resultado de uma parceria entre o Instituto Çarê e a Fundação Pierre Verger. A coletânea reúne 12 ensaios do autor, sendo quatro inéditos, escritos entre 1958 e 1972, período em que ele viveu entre Salvador e a Nigéria e mergulhou nos estudos sobre o povo iorubá.

Os temas centrais da coletânea

Organizado em três eixos, o livro aborda os aspectos históricos das relações transatlânticas, a religião iorubá e a cultura, o conhecimento e a oralidade iorubá. O conjunto ajuda a compreender a amplitude da pesquisa de Verger e sua contribuição para o entendimento da diáspora africana e das tradições religiosas de matriz africana no Brasil.

Segundo Ângela Lühning, organizadora da obra e coordenadora do Espaço Cultural Pierre Verger, a proposta também é apresentar um outro olhar sobre o autor. A ideia é mostrar um Verger múltiplo, que vai além da imagem de fotógrafo ou de pesquisador restrito ao Candomblé, revelando um intelectual que dialogava com diferentes áreas do conhecimento.

Quem foi Pierre Verger

Pierre Fatumbi Verger nasceu em Paris, em 1902, e iniciou sua trajetória profissional como fotógrafo viajante. Em 1946, mudou-se para Salvador, cidade que passou a integrar definitivamente sua vida até sua morte, em 1996.

Especialista em fotografia documental e de campo, Verger também desenvolveu pesquisas em antropologia, história, conhecimentos orais e botânica. Ao longo da carreira, tornou-se uma das principais referências no estudo da cultura iorubá e das conexões entre Brasil e África Ocidental.

Lançamento em São Paulo

O evento de lançamento acontece às 19h, na Biblioteca Mário de Andrade, com entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados uma hora antes do início da programação. (com informações de Iara Balduino, da Agência Brasil)