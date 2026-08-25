Focus Cia de Dança para chinês ver

Único representante do Brasil no Living Dance Festival, coletivo dirigido por Alex Neoral passará 13 dias entre Pequim e Mongólia

Publicado em 25/08/2026 às 11:19

Alterado em 25/08/2026 às 11:19

Ao todo, 17 artistas e técnicos viajaram por 32h para encontrar o público no Living Dance Festival Foto: Paula Kossatz

Único representante do Brasil no Living Dance Festival, em Pequim, a Focus Cia de Dança embarcou para a China. Entre artistas e técnicos, 17 pessoas integram a equipe que seguiu para 13 dias no país. As apresentações do espectáculo “Still Reich”, inspirado na obra do músico minimalista Steve Reich, ocorrem em Hohhot, capital da Região Autônoma da Mongólia e Pequim.

O embarque foi no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, rumo a Dubai, nos Emirados Árabes. De lá, outro voo completou o trajeto até Pequim. Ao todo, a viagem teve duração de 32 horas. A Focus Cia de Dança conta com apoio da Secretaria de Estado e Economia Criativa (SECEC-RJ) para a viagem a Pequim.

O Festival integra uma plataforma de dança contemporânea chinesa em consonância com a atuação da BeijingDance/LDTX, coletivo criado em 2005, em Pequim, por Willi Tsao e Li Han-Zhong, sendo considerada a primeira companhia profissional de dança da China. A LDTX é uma das organizações mais relevantes para a difusão da dança contemporânea no país e está associada à curadoria e organização de importantes plataformas e festivais internacionais de dança naquele país. O convite partiu dos organizadores, representados por Willy TSAO, fundador e diretor artístico do Living Dance Festival e BeijingDance/LDTX.

A chegada da companhia à China aconteceu nesse domingo (23).

Para integrar o Living Dance Festival, exigências foram atendidas, além dos artistas e equipe técnica terem que tomar vacina contra febre amarela. Diretor artístico e coreógrafo, Alex Neoral também vai ministrar workshops como parte da agenda.

“A dança é, talvez, a mais universal das artes. É imensa a responsabilidade de representar o Brasil no Living Dance Festival. Também significa um reconhecimento da mesma proporção. Seguimos para a China após turnês em Portugal e Argentina no mesmo ano, isso não aconteceu antes e inaugura uma nova fase para nosso trabalho”, diz Neoral.



Fundada em 2000 no Rio de Janeiro, a Focus Cia de Dança une Alex Neoral à sócia e amiga Tati Garcias, gestora e diretora de produção da companhia.

“Muito trabalho nos encaminha ao Living Dance Festival. É uma honra imensa”, completa Tati.

A Focus Cia de Dança tem patrocínio exclusivo da Petrobras. No mapa-múndi do coletivo estão países como Alemanha, França, Itália, Portugal e Canadá.

Já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e realizou turnês internacionais por países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha e Panamá.



Declarada Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Focus Cia de Dança é reconhecida também com o Prêmio Heloneida Studart e a Comenda do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura.

