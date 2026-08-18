Laura Cardoso é homenageada por artistas após morte aos 98 anos

Amigos e colegas de trabalho prestaram homenagens à trajetória de Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos, em sua casa, em São Paulo. A confirmação foi feita nesta terça-feira (18) em seu perfil no Instagram, e a notícia provocou manifestações de carinho de nomes conhecidos da televisão, do teatro e do cinema brasileiro.

As mensagens destacaram a importância da atriz para a dramaturgia nacional e também a dimensão humana deixada por ela ao longo da carreira. Para muitos artistas, Laura foi referência de talento, disciplina e presença marcante em cena.

Relatos de colegas e lembranças de trabalhos juntos

Zezé Motta afirmou que a arte brasileira se despedia de uma de suas maiores damas e escreveu que Laura “foi grande, foi inteira, foi eterna”. Lilia Cabral lembrou o último encontro com a atriz e ressaltou que ela representa a arte brasileira e seguirá como inspiração para gerações futuras.

Lúcia Veríssimo recordou a parceria no filme Um Casal de 3, de 1982, e agradeceu pelo carinho, pelas gargalhadas e pelas atuações memoráveis. Fabiana Karla também homenageou a colega ao citar a peça Hoje Eu Me Chamo Dinorá e a dedicação exemplar de Laura, que chegava horas antes das apresentações para se preparar.

Legado na TV, no teatro e no cinema

Miguel Falabella descreveu a atriz como gigante e talentosa, destacando que seu brilho não cabia no corpo pequeno. Ary Fontoura lembrou da amizade e das caminhadas ao lado de Laura, dizendo que sua luz e seu sorriso jamais serão esquecidos.

José de Abreu compartilhou fotos com a atriz e relembrou as novelas Desejo Proibido e A Dona do Pedaço. Laura Cardoso também marcou presença em produções como Chocolate com Pimenta e Império, consolidando uma carreira que atravessou décadas e se tornou parte da memória afetiva do público brasileiro.

Despedida em São Paulo

Laura Cardoso foi velada na manhã desta terça-feira (18), na Bela Vista, em São Paulo, em cerimônia reservada para familiares e amigos. A despedida reuniu pessoas próximas e reforçou o peso de sua trajetória na história da cultura brasileira.