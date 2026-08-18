Parte o monstro sagrado. Atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos em São Paulo

A atriz teve a morte confirmada em seu perfil oficial e está sendo velada na capital paulista

Publicado em 18/08/2026 às 08:06

Alterado em 18/08/2026 às 13:42

Laura Cardoso morreu aos 98 anos em São Paulo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (18) em seu perfil oficial na rede social Instagram. O velório começou às 8h e segue até as 14h na Funeral Home, localizada na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro Bela Vista, na capital paulista.

Nascida Laurinda de Jesus Balleroni, a atriz completaria 99 anos em setembro. Ela construiu uma das trajetórias mais longevas e respeitadas da televisão brasileira, com participação em dezenas de produções ao longo de várias décadas.

Carreira marcada por personagens inesquecíveis

Ao longo da vida artística, Laura interpretou mais de 60 personagens na TV. Entre os papéis mais lembrados estão dona Izaura, em Mulheres de Areia, Guiomar, em A Viagem, e Sinhana Coragem, em Irmãos Coragem, novelas que ajudaram a consolidar seu nome entre os grandes da teledramaturgia.

Mesmo com a carreira já consolidada, a atriz continuou trabalhando em produções recentes. Suas últimas aparições foram como dona Sinhá, em Sol Nascente, e como Caetana de Souza, em O Outro Lado do Paraíso, quando já tinha mais de 90 anos.

Homenagens de colegas e admiradores

A notícia da morte gerou manifestações de carinho e despedida nas redes sociais. Nomes importantes da dramaturgia brasileira lembraram a força, o talento e a presença de Laura Cardoso, destacando a relevância de sua trajetória para a arte nacional.

Miguel Falabella escreveu que Laura era “gigante” e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Ary Fontoura a chamou de “amiga querida” e “companheira de tantas caminhadas”, enquanto Zezé Motta afirmou que a arte brasileira se despede de “uma de suas maiores damas”.

As mensagens reforçam o tamanho da influência da atriz, cuja carreira atravessou gerações e marcou o público com personagens de grande impacto. Laura Cardoso deixa um legado reconhecido por colegas, fãs e pela história da televisão brasileira.