Projeto leva cinema de celular à Maré e abre inscrições para jovens

Projeto Curta Periferias mostra rotina das favelas

Publicado em 25/07/2026 às 18:36

Alterado em 25/07/2026 às 18:43

O Complexo da Maré, na zona norte do Rio, recebe desde quarta-feira (22) o projeto Curta Periferias, que incentiva moradores a produzir filmes com o telefone celular. A proposta é transformar a rotina da comunidade em narrativa audiovisual, valorizando experiências, talentos e olhares de quem vive no território.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, pela RioFilme, pela Universidade Internacional das Periferias (Uniperiferias), pelo Bela Maré e pelo Observatório de Favelas. Com a entrada do Sesi entre os apoiadores, o projeto amplia sua atuação e reforça a ligação entre formação, cultura e educação audiovisual.

Formação para gravar, editar e criar curtas

Os participantes têm acesso a conteúdos que vão da introdução ao audiovisual até a produção de um curta-metragem. O curso aborda conceitos fundamentais, etapas de produção, compreensão das funções envolvidas no processo criativo, elaboração de roteiro, técnicas de filmagem com celular e edição de vídeo com ferramentas gratuitas.

Segundo os organizadores, a ideia é mostrar que o celular pode ser uma ferramenta de criação acessível e eficiente, capaz de abrir portas para novas oportunidades. A formação também busca estimular o protagonismo juvenil e o olhar crítico sobre o próprio território.

Favela, tecnologia e economia criativa

Para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o cinema é uma ferramenta capaz de conectar audiovisual, inovação e economia criativa dentro das comunidades. A proposta é fortalecer ecossistemas locais de inovação e dar mais visibilidade às histórias produzidas nas favelas, destacando potencial e criatividade.

A RioFilme destaca que a iniciativa integra diferentes tecnologias e linguagens, como câmera, edição, redes e narrativa, em um mesmo ambiente de aprendizado. Já a Firjan SESI reforça que a parceria ajuda a formar jovens produtores de conteúdo e amplia oportunidades dentro da indústria criativa.

Inscrições para moradores da Maré

Podem participar moradores do Complexo da Maré com idades entre 15 e 35 anos. As inscrições começaram no dia 22 e seguem até 28 de julho, por meio de formulário online disponível junto com o edital do projeto.

Quem preferir também pode ir à sede da Navezinha Carioca da Maré, na Rua Sargento Silva Nunes, 608, sala 43, Shopping Win, para imprimir o formulário e preenchê-lo no local. O objetivo é facilitar o acesso e garantir que mais jovens possam participar da formação audiovisual.