Livro: 'Queima o velho! e outros contos cruéis'

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Publicado em 23/07/2026 às 16:01

Alterado em 23/07/2026 às 16:09

Saindo do forno pela Editora Dromedário, o novo livro do jornalista Luís Pimentel (vencedor do Prêmio Candango 2025 de Melhor Livro de Contos), "Queima o velho! e outros contos cruéis". O volume reúne narrativas curtas onde se expõe a perversidades e a violência que de tão humana se revela banal, como a violência do afeto. “Que nasce quando o amor acaba ou quando ele nem teve chance de começar”, como anota o escritor Manoel Herzog. Flagrantes das pequenas ou grandes cidades revelando “a cidade real, que sangra nas calçadas e apodrece nas marquises, mas resiste nos botequins”.

“Luís Pimentel traz neste livro de contos a concisão e o espanto em histórias bem brasileiras (...) Aqui, não há conforto: apenas o espelho incômodo daquilo que insistimos em não ver. E, ainda assim, pulsa – frágil e inesperada – uma centelha de humanidade", diz o poeta paraibano André Ricardo Aguiar.

O lançamento no Rio de Janeiro será nessa sexta (24), no bar Bip Bip, em Copacabana, a partir das 19h.

"Queima o velho! e outros contos cruéis" / Luís Pimentel / (Editora Dromedário) /144 páginas / R$ 60,00;