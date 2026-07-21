Bienal de Veneza diz que corte de verba não afeta programação

Subsídio financiava outras atividades e não tem relações com pavilhão russo

Publicado em 21/07/2026 às 16:15

Alterado em 21/07/2026 às 16:15

A Fundação Bienal de Veneza afirmou nesta terça-feira (21) que a suspensão de 2 milhões de euros em recursos europeus não tem impacto significativo no orçamento da mostra internacional de arte. Com isso, a entidade garantiu que todas as atividades seguem confirmadas, sem mudanças no calendário anunciado.

Segundo a fundação, a decisão da Agência Executiva Europeia de Educação e Cultura (Eacea) já era aguardada após sinalizações políticas. Por esse motivo, a instituição disse que dará continuidade aos passos que havia antecipado, incluindo a defesa de sua posição nas instâncias competentes.

Recursos sustentavam iniciativas do setor de cinema

A Bienal explicou que o subsídio era destinado ao Departamento de Cinema e ajudava a financiar ações ligadas à Biennale College e ao Venice Production Bridge. De acordo com a entidade, essas atividades não têm relação com a participação da Rússia na Bienal de Arte, ponto que motivou a suspensão da verba.

Com a confirmação de que o corte não compromete a estrutura financeira da mostra, a fundação tenta reduzir o alcance da medida e preservar o funcionamento dos projetos já em andamento. A expectativa, segundo a instituição, é manter a agenda sem alterações enquanto o impasse avança pelos canais formais. (com informações da Ansa)