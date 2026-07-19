CADERNO B
Arquivo Nacional rastreia venda ilegal de documentos históricos
Por CADERNO B
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Publicado em 19/07/2026 às 13:00
Alterado em 19/07/2026 às 13:00
Nos últimos três anos, pelo menos dez casos de venda ilegal de documentos históricos brasileiros em leilões foram identificados pelo Arquivo Nacional. O órgão afirma que o problema vem crescendo no país e envolve, principalmente, ofertas suspeitas em sites de leilão espalhados pela internet.
Diante desse cenário, o Arquivo Nacional está estruturando um setor específico para acompanhar essas ocorrências, analisar os anúncios e agir para recuperar a documentação pública. A meta é restituir ao acervo oficial materiais que pertencem ao patrimônio histórico brasileiro.
Recuperação com apoio da PF
Em um dos casos mais recentes, o Arquivo Nacional conseguiu recuperar cinco documentos que estavam sendo leiloados ilegalmente na internet, com apoio da Polícia Federal. Entre eles havia uma peça assinada por Duque de Caxias, relacionada à instalação de uma linha terrestre de telégrafo entre dois estados brasileiros.
Segundo especialistas do órgão, esses documentos registram momentos emblemáticos da história nacional e ajudam a preencher lacunas da historiografia. Por isso, a preservação e o retorno desse material ao Arquivo Nacional são considerados essenciais.
Patrimônio público e memória do país
Para o Arquivo Nacional, a circulação ilegal desse tipo de acervo representa perda de informação histórica e ameaça à memória coletiva. A instituição reforça que seguirá monitorando leilões e outras ofertas online para localizar e recuperar documentos públicos que tenham sido colocados à venda indevidamente. (com informações da Agência Brasil)