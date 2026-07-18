Capoeira ganha dia oficial no calendário nacional

Nova lei sanciona a celebração anual em 15 de julho para valorizar a capoeira como patrimônio cultural brasileiro

Publicado em 18/07/2026 às 15:05

A capoeira passou a contar com uma data oficial de celebração em todo o país. A Lei nº 15.469, sancionada pela Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira (15), institui o Dia Nacional da Capoeira, que será comemorado anualmente em 15 de julho.

A escolha da data faz referência ao dia em que a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A medida reforça a importância da prática como uma das manifestações mais representativas da identidade cultural brasileira e amplia seu destaque no calendário nacional.

Valorização da diversidade da capoeira

A nova legislação teve origem em um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. No Senado, a proposta foi relatada pelo ex-senador Anibal Diniz (AC), que defendeu a criação da data como forma de valorizar a capoeira em suas diferentes formas de expressão e estilos regionais.

Segundo a justificativa do projeto, de autoria do deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA), a homenagem também reconhece a dimensão social e cultural da capoeira, que se consolidou ao longo da história em diferentes regiões do país.

Origem ligada à resistência à escravidão

Desenvolvida no Brasil a partir do século XVIII por africanos escravizados, a capoeira reúne elementos de luta, dança, música e expressão cultural. Ao longo do tempo, a prática se tornou um símbolo de resistência física e cultural diante da escravidão.

Hoje, a capoeira é reconhecida não apenas como manifestação artística e esportiva, mas também como parte essencial da memória e da identidade do país. A criação de uma data oficial busca fortalecer esse legado e incentivar sua preservação para as próximas gerações.(com informações do Alô, Alô, Bahia)