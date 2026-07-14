Theatro Municipal do Rio celebra 117 anos com ópera de Carlos Gomes

Instituição comemora aniversário com programação gratuita e a volta de Salvator Rosa ao palco principal após 80 anos

Publicado em 14/07/2026 às 08:07

Alterado em 14/07/2026 às 18:46

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro completa 117 anos nesta segunda-feira (14) com uma programação gratuita em diferentes espaços da instituição. As atividades começaram pela manhã e incluem apresentações dos corpos artísticos da casa, da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, de bandas e do projeto Ópera do Meio-Dia.

A celebração também reforça a proposta de ampliar o acesso do público à cultura e às atrações do teatro ao longo da temporada. Segundo a direção, a programação especial de aniversário faz parte de uma política mais ampla de democratização das atividades oferecidas pela casa.

Salvator Rosa volta ao palco após 80 anos

O grande destaque das comemorações é a remontagem da ópera Salvator Rosa, de Antônio Carlos Gomes, apresentada no Theatro Municipal pela última vez em 1946. A obra retorna como parte das homenagens aos 190 anos de nascimento e aos 130 anos de morte do compositor.

A produção é uma coprodução entre o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Amazonas, reunindo a Orquestra Sinfônica, o Coro e o Ballet da instituição. A direção musical e a regência são de Luiz Fernando Malheiro, enquanto a direção cênica ficou a cargo de Julianna Santos.

Homenagem a Carlos Gomes e valorização do repertório brasileiro

Para Luiz Fernando Malheiro, trazer de volta uma obra de Carlos Gomes ao repertório do Municipal é um gesto importante de resgate cultural. Ele afirma que o compositor teve papel relevante na história da ópera e que ainda é pouco conhecido no Brasil.

Malheiro também informou que há um trabalho de revisão de partituras para facilitar futuras montagens de outras óperas do compositor. A intenção é manter esse repertório vivo e ampliar o acesso do público a obras brasileiras de valor histórico.

Um marco da cultura fluminense

Inaugurado em 1909, o Theatro Municipal é um dos principais espaços dedicados à música de concerto, à ópera e ao balé no país. Ao longo de sua história, recebeu artistas brasileiros e estrangeiros e mantém corpos artísticos permanentes, como a Orquestra Sinfônica, o Coro e o Ballet.

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, destacou que receber o público em uma programação gratuita no aniversário reforça o papel do teatro como equipamento cultural aberto à cidade. Ela afirmou que a casa mantém atividades de março a dezembro, com temporadas de ópera, balé e concertos sinfônicos.