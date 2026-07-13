Sam Neill, ator de Jurassic Park, morre aos 76 anos

Anunciou recentemente ter vencido um câncer; morreu repentinamente em casa

Publicado em 13/07/2026 às 08:05

Alterado em 13/07/2026 às 09:18

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido mundialmente por seu papel em Jurassic Park, morreu nesta segunda-feira (13), em Sydney, na Austrália. A informação foi confirmada pela família em um comunicado publicado nas redes sociais.

Família confirmou a morte

Segundo a nota, Neill estava cercado por familiares e partiu com a dignidade que marcou sua trajetória. O comunicado também destacou que a morte foi repentina e inesperada, mas trouxe o alívio de ele ter permanecido livre do câncer após o tratamento.

Nos últimos anos, o ator havia falado publicamente sobre a doença e sobre a fase difícil que enfrentou durante o tratamento. Em 2023, ele contou em seu livro de memórias que estava “possivelmente morrendo” após receber o diagnóstico de linfoma não Hodgkin em estágio três.

Tratamento inovador contra o câncer

Em entrevista recente à TV australiana, Neill relatou que conviveu com a doença por cerca de cinco anos. Ele afirmou que a quimioterapia deixou de fazer efeito e que chegou a se sentir desorientado durante o processo, até passar por uma terapia conhecida como CAR-T.

Esse tipo de tratamento utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório para combater o câncer. O ator afirmou que, após uma tomografia, não havia mais sinais da doença e classificou o resultado como extraordinário.

Legado no cinema e na TV

Com carreira iniciada nos anos 1970, Sam Neill construiu uma filmografia extensa no cinema e na televisão. Além de Jurassic Park, ele também participou de produções como O Piano e da série Peaky Blinders.

Antes de morrer, o ator também pediu que governos federais e estaduais da Austrália ampliem o financiamento para terapias avançadas como a CAR-T, defendendo maior acesso ao tratamento para outros pacientes com câncer no país.