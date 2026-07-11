Espetáculo Gala Concert celebra a evolução do balé no Rio de Janeiro

Produção liderada pela premiada bailarina Oksana Bondareva percorrerá 22 cidades brasileiras com programa inédito inspirado nos grandes clássicos mundiais

Publicado em 11/07/2026 às 12:46

Alterado em 11/07/2026 às 12:46

Após conquistar o público brasileiro e receber ampla aprovação da crítica em sua passagem pelo país em 2025, o espetáculo Gala Concert, com Oksana Bondareva – da companhia The Moscow Ballet, retorna ao Brasil para uma nova e aguardada turnê. As apresentações ocorrerão de 20 de julho a 25 de agosto, em 22 cidades, incluindo grandes capitais.



No Rio de Janeiro, as sessões serão nos dias 22 e 23 de julho no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca.



A produção apresenta um programa inédito, preparado especialmente para o Brasil, que celebra a excelência técnica, a expressividade artística e a riqueza histórica da dança. O público terá a oportunidade de apreciar interpretações de trechos e variações inspirados nos grandes clássicos que atravessaram gerações e consolidaram o balé como uma das mais refinadas formas de arte do mundo.

No centro desta experiência está a bailarina Oksana Bondareva, vencedora do Prêmio Capri 2025, um dos mais importantes reconhecimentos da dança clássica europeia. Ao seu lado estarão em cena oito solistas internacionais, incluindo primeiros bailarinos de renomadas companhias europeias, formados nas mais tradicionais escolas de balé do continente.



O repertório da edição 2026 reúne alguns dos momentos mais emblemáticos da história do balé, conduzindo o público por diferentes épocas, estilos e tradições da dança. Entre os destaques estão trechos consagrados de obras-primas como “A Bela Adormecida”, “O Lago dos Cisnes”, “Raymonda”, “O Corsário”, “Carnaval em Veneza” e “La Sylphide”, além de números de grande virtuosismo técnico e forte carga emocional que marcaram gerações de bailarinos e espectadores.



“Os espectadores poderão mergulhar na era de ouro do balé. Será uma viagem no tempo através da dança, sem limites para a imaginação”, conta Oksana Bondareva, que também é responsável pela direção artística do espetáculo, junto a Andrey Lyapin.



Os célebres e complexos “pas de deux” — os tradicionais duetos do balé clássico — estão entre os pontos altos do espetáculo. Neles, os bailarinos desafiam os limites do corpo com saltos espetaculares, giros de extrema precisão e movimentos que exigem absoluto domínio da técnica clássica.



A decisão de retornar ao Brasil, para se apresentar em sete estados, além de Brasília, reflete o forte vínculo construído com o público brasileiro durante a temporada anterior. O entusiasmo dos espectadores e a receptividade encontrada nas cidades visitadas consolidaram o país como um importante destino para a companhia, que volta com o propósito de oferecer uma experiência ainda mais especial e memorável.



“O Brasil é um dos poucos países onde a emoção é demonstrada de forma tão intensa. As pessoas fazem questão de agradecer, e isso nos toca profundamente. Esse carinho é um grande incentivo para nós”, destaca Oksana.



Com produção de alto nível e uma proposta artística sofisticada, porém acessível a espectadores de todas as idades, o “Gala Concert com Oksana Bondareva – The Moscow Ballet” reafirma seu compromisso de aproximar o grande público da excelência da dança internacional.



Serviço: “Gala Concert – The Moscow Ballet” / Data: 22 e 23/07/2026 / Horário: 20h / Local: Teatro Multiplan - VillageMall – Av. das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro, RJ / Classificação Etária: Livre (menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis) / Ingressos: a partir de R$ 90,00 / Vendas na Sympla / Produção: 3LM Entretenimento.



Datas das demais cidades: Goiânia (24 de julho); Brasília (25 de julho); Piracicaba (26 de julho); São Paulo (28 e 29 de julho); Ribeirão Preto (30 e 31 de julho); Campinas (1º de agosto); Jundiaí (2 de agosto); São José dos Campos (4 e 5 de agosto); Maringá (6 de agosto); Cascavel (7 de agosto); Londrina (9 de agosto); Blumenau (11 e 12 de agosto); Criciúma (14 de agosto); Itajaí (15 de agosto); Porto Alegre (16 de agosto); Santa Maria (17 de agosto); Lajeado (18 de agosto); Bento Gonçalves (19 de agosto); Novo Hamburgo (21 de agosto); Pelotas (22 de agosto) e Caxias do Sul (23 de agosto).