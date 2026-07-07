Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de Cabocla, aos 95 anos

Autor de clássicos da TV brasileira estava internado em São Paulo e teve a morte confirmada por complicações renais

Publicado em 07/07/2026 às 09:03

Alterado em 07/07/2026 às 12:22

Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira (7), em São Paulo, aos 95 anos, em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica. O autor estava internado no Hospital do Coração (HCor), que confirmou a morte em nota oficial e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

O dramaturgo vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses e chegou a passar vários dias internado no mesmo hospital em janeiro deste ano. A morte encerra a trajetória de um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira, responsável por novelas que marcaram gerações.

Clássicos que marcaram a televisão

Ao longo da carreira, Benedito Ruy Barbosa criou obras que se tornaram referência na TV, como Pantanal, Renascer, Sinhá Moça, Cabocla, O Rei do Gado, Terra Nostra e Esperança. Suas histórias costumavam destacar o interior do Brasil, a vida no campo e personagens populares, com forte apelo emocional e grande identificação do público.

Entre os títulos mais lembrados está Pantanal, exibida em 1990 pela extinta Rede Manchete, que se tornou um grande fenômeno de audiência. O sucesso da trama consolidou ainda mais o prestígio de Benedito, que depois voltou à Globo e continuou emplacando novelas de destaque ao longo dos anos.

Da imprensa à teledramaturgia

Nascido em 17 de abril de 1931, em Gália, no interior de São Paulo, Benedito começou a vida profissional longe da televisão. Trabalhou como comerciante, em banco e também como revisor em jornais como O Estado de S. Paulo, Última Hora e Gazeta Esportiva, antes de se dedicar à escrita.

Seu primeiro romance, Fogo Frio, foi lançado em 1959 e abriu caminho para a teledramaturgia. O primeiro folhetim foi Somos Todos Irmãos, de 1966, exibido pela TV Tupi, iniciando uma trajetória que passaria por diversas emissoras até consagrá-lo como um dos maiores novelistas do país.

Legado na cultura brasileira

Além das novelas, Benedito Ruy Barbosa também escreveu para o cinema e foi responsável por roteiros de produções como O Dia que o Santo Pecou, Mágua de Boiadeiro e O Filho Adotivo. Ele também assinou o texto de Sítio do Picapau Amarelo, exibido pela Globo a partir de 1977.

Com uma obra extensa e influente, o autor deixou um legado marcado por histórias populares, personagens fortes e retratos do Brasil profundo. Sua morte representa a perda de um dos grandes mestres da ficção televisiva nacional.